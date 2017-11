MK: MVLC vs. FTC – Semmi különös: csak a jobbik jutott tovább…

A legjobb 4 közé kerülés volt a tét a férfi vízilabda Magyar Kupában, ahol péntek és vasárnap között játszották a negyeddöntő első meccsét, illetve a visszavágót. A PannErgy-MVLC együttese a fővárosi felvonáson három találattal, 12-9-re kikapott a több olimpiai bajnokot a soraiban tudó Ferencvárostól, így – elvileg – maradt még esélye a továbbjutás kivívására. Igen ám, csakhogy azzal a sorsolás után is tisztában voltak a miskolciaknál, hogy a párharc egyértelmű esélyese a Ferencváros, ráadásul a borsodiak rangsorában előrébb szerepel a Volgográd elleni Európa Kupa-visszavágó, így az erre való felkészülésnek szánták ezen két meccset, persze úgy, hogy azért mindent megtesznek a medencében. A hazaiak keretéből ezúttal Berta maradt ki, sérülés miatt.

Nem értették

Az első találatot Mitrovic szerezte, miután a játékvezetők elvették a labdát a Miskolctól, és a vendégek megúsztak. Bowen válaszolt fórból (1-1), majd jó védekezést, tapsot kaptak a hazaiak. Vámosnak iszonyúan elsült a keze, a jobb oldalról a jobb alsóba bombázott (1-2). Varga Dénes löketét védte Csoma, aztán egy csavarást is, jó formát mutatott a hálóőr. Bowen szabaddobásból a jobb felsőbe tüzelt (2-2), előnyben Manhercz nem ontott (2-3). Misic befordult centerben, a játékvezető szerint szabálytalanul, sokan nem értették a döntést. A negyedből még volt bő fél perc, Csoma momentumai fértek bele.

A második negyed kihagyott helyzetekkel indult, majd előnyben Vámos lövése után a labda megtalálta az utat a hálóig (2-4). Misic csinált egy büntetőt, Bowen Gárdonyi bal kezét találta el. Varga Dénes nem tudott túljárni Csoma eszén, Nagy Á. viszont kicentizte a bal alsót (3-4). Elpuskázott lehetőségek után Szirányi alakított 3-5-re, később fórt rontott az FTC, Mitrovic. Az MVLC is kapott egy ilyen esélyt, de nem jutottak el lövésig, lejárt az idő. A fővárosiak is kaptak egy ötméterest, Varga Dénes jól hajtotta végre (3-6) – a továbbjutás ezzel papíron is eldőlt, mert az összesítésben már hat gól volt „oda”.

Azért harcoltak

A nagyszünet után előbb Misic elől Gárdonyi felszedte a labdát, utána nem sokkal Varga Dániel szabálytalankodott vele szemben, de megint néma maradt a síp. Varga Dénes találata 3-7-et jelentett, Nagy Á. nem a legjobb megoldást választotta távolról. Az FTC is kihagyott helyzetet, lankadt már a koncentráció, Halek is Gárdonyit találta telibe. Egy-egy levegőből való húzás nem jött be, viszont Nikic csavarása után bepattant a játékszer Csoma mögé (3-8). Az MVLC-nél ekkor a nem kezdők voltak a vízben, már gyakorolt, gyakoroltatott Sike edző. Mitrovic üres kapus góljával 3-9-re alakult, majd a visszaérkező Bowen találatával 4-9-re.

A befejező negyedben Vámos érte el a triplát (4-10), a miskolciak azért harcoltak, hogy ebben a felvonásban se maradjanak góltalanok. Erről Milicic tett (5-10), még volt hátra jó öt és fél perc. Manhercz a jobb alsó sarokba lőtt (5-11), már nem úsztak olyan dinamikával a játékosok. Mitrovic azért nem hagyta ki az ajtó-ablakhelyzetet (5-12), Halek pedig még kihasznált egy fórt (6-12). Sedlmayer lőtte a 13. ferencvárosi találatot (6-13), ez lett a végeredmény is. A PannErgy-MVLC helyállt, amennyire tudott, a jobbik, erősebb csapat jutott tovább.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

PannErgy-Miskolci VLC – FTC-PQS Waterpolo

6-13 (2-3, 1-3, 1-3, 2-4)

Miskolc, 300 néző. V.: Rubos, Kun.

PannErgy-MVLC: Csoma – Nagy Á. (1), Bowen (3), Vadovics (-), Misic (-), Milicic (1), Halek (1). Csere: Kuzmenko (-), Dőry (-), Hornyák (-), Sánta (-), Jakab (-), Lukács (-). Vezetőedző: dr. Sike József.

Ferencváros: Gárdonyi – Vámos (3), Nikic (1), Varga Dániel (-), Varga Dénes (2), Jansik (-), Mitrovic (3). Csere: Sedlmayer (1), Madaras (-), Manhercz (2), Szirányi (1), Pohl (-), Német (-). Vezetőedző: Varga Zsolt.

Gól/emberelőnyből: 3/7, ill. 4/6

Gól/büntetőből: 0/1, ill. 1/1

Dr. Sike József: – A továbbjutás kérdése már a sorsoláskor eldőlt. A részünkről ma az esős időjárás is rányomta a bélyegét a játékunkra.

Varga Zsolt: – Ma jobban játszottunk, mint az első mérkőzésen, amelyen többet hibáztunk, és így lehetőségeket adtunk a Miskolcnak. Most végig fegyelmezetten vízilabdáztunk, de az látszik, hogy az MVLC jó úton halad, a továbbiakban sikereket kívánok nekik.

Továbbjutott: a Ferencváros, 25-15-ös összesítéssel.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA