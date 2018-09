Mit vigyen a gyerek tízóraira?

A jó tízórainak rengeteg mindennek kell megfelelnie: legyen tápláló, de ­könnyű, minőségi, de nem túl drága, jól lehessen cipelni és ne tartson sokáig elkészíteni. Íme, néhány javaslat.

Fantáziadúsan

Általában a szendvics az alapbeállítás, ha tízórairól van szó. Persze ezt is el lehet készíteni fantáziadúsan, elfelejtve a szokásos párizsi-lapkasajt duót, de mi most alapvetően nem erre buzdítanánk a szülőket.

Hiszen egyáltalán nem muszáj a szendvicsformához ragaszkodni, akár tortilla­tekercset is készíthetünk sült hússal, salátával, joghurtos öntettel, bármivel. A gyerek talán még élvezni is fogja, hogy az ő „szendvicse” más, mint a többieké. Padlizsán­krém, pástétomok, házi készítésű sajt- vagy vajkrémek – ez mind jó ötlet lehet egy szelet finom kenyérrel vagy péksüteménnyel. Nem minden gyerek eszi meg a teljes kiőrlésű pékárut, de próbálkozni azért lehet. Ha a gyerek szereti a tejtermékeket, akkor készíthetünk neki körözöttet is, ha mást nem, némi változatosságot jelent a húsos menük között. De a sima brindza is jó szendvicsalap.

Franciasaláta egyszerűen

A legtöbb gyerek ugyan nem rajong a salátákért, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a mi kölkünk sem fog megenni semmi zöld holmit. Bár nem elterjedt, de készíthetünk valami salátafélét borsóból, kukoricából, sárgarépából, valami könnyű joghurtos öntettel (a majonézt felejtsük el inkább). Akár almával is megbolondíthatjuk – franciasaláta szerűen. Péksütemény helyett süthetünk sós muffint – sonkával, gombával, sajttal. Talán furcsának hangzik, de nagyon finom, megéri tenni egy próbát.

Lehet édesen

Ha a gyerek inkább valami édességet kívánna tízóraira, nem kell azonnal arra gondolni, hogy egy tábla csokit kell a kezébe nyomnunk. Egy kis fantázia segítségével édes, de egészséges tízóraival is elláthatjuk a csemeténket. Az egyik legkézenfekvőbb megoldás a gyümölcs vagy a gyümölcssaláta, de mi ebben az esetben sem a legegyértelműbb lehetőségeket szeretnénk felsorolni.

Jó édes alternatíva a túró­krém. Kikeverhetjük mézzel, citromlével, joghurttal, adhatunk hozzá gyümölcsöt, rágcsálnivalóként pedig korpás kekszet, puffasztott búzát, müzli szeletet. Gyümölcsös joghurtokat szintén pakolhatunk, jól szállítható és a tízórai idejéig nem romlik meg. Legjobb, ha natúr joghurtból és friss gyümölcsből mi magunk készítjük.

Ha otthon valami édeset sütöttünk hétvégén, abból is pakolhatunk még a hét elején. Jó ötlet a fent már említett muffin (jól szállítható és sokáig eláll) édes változata, de próbálkozhatunk különböző reformsütikkel, aszalt gyümölcsökkel. Ha kitartóak vagyunk, talán találunk valamit, ami ízlik a kölöknek.

A müzli is jó választás, akár a joghurt kiegészítése­képpen, akár „szárazon”. Ez utóbbi esetben a gyerkőcnek csak tejet kell hozzá vennie az iskolabüfében. A müzlik esetében is kerüljük a cukortúltengéses verziókat.

Ha a gyerek nagyon édes­szájú, csomagoljunk neki pár szem aszalt gyümölcsöt. Igaz, hogy ezeknek magas a cukortartalma, de mégis sokkal gazdagabb táplálékot jelentenek az egyéb édességeknél. És a székrekedéssel sem lesz gondja a kölöknek, az biztos.

Fontos a folyadék

Ne felejtsünk el innivalót is pakolni a gyereknek, mert sok kicsi hajlamos rá, hogy egész nap elfelejtkezzen az ivásról. A teát inkább mézzel, citrommal ízesítsük, a gyümölcslevekből a cukormentes verziókat részesítsük előnyben, és ha lehet, hígítsuk vízzel. Ha a gyerek megissza a vizet, az még praktikusabb.

ÉM

Szendvics receptek

Szendvics recept: Márványsajtos-uborkás szendvicskrém

Hozzávalók

15 dkg márványsajt

15 dkg puha vaj

1-2 ek tejföl

2 gerezd fokhagyma

bors

5 dkg csemegeuborka

Elkészítés

A márványsajtot egy tálba morzsoljuk, és alaposan kikeverjük a szobahőmérsékletű vajjal. (Elektromos kézi habverővel kellően krémesre tudjuk dolgozni.)

Hozzáadjuk a tejfölt, attól függő mennyiségben, hogy mennyire szeretnénk lágyra vagy tömörre. A megtisztított, apróra kockázott fokhagymával, frissen őrölt borssal és a nagyon finomra aprított csemege­uborkával ízesítjük.

Szendvics recept: Sajtos-rukkolás melegszendvics

Hozzávalók

4 szelet toast kenyér

2 tk vaj

4 szelet sajt

1 db paradicsom

1 marék rukkola

Elkészítés

A rukkolát és a paradicsomot megmossuk és szárazra töröljük. A paradicsomot felkarikázzuk.

2 szelet kenyeret megkenünk a vajjal, mindegyikre teszünk 2 szelet sajtot, majd néhány szelet paradicsomot és rukkolát ízlés szerint.

A szendvicseket befedjük a maradék kenyérrel, majd melegszendvics­sütőben 2-3 perc alatt készre sütjük. Félbevágva tálaljuk.

Szendvics recept: Töltött bundás kenyér

Hozzávalók

8 szelet kenyér

4 szelet kemény sajt

2 db tojás

só

1 dl olaj

Elkészítés

4 darab kenyérszeletre teszünk 1-1 szelet sajtot, majd befedjük az üres darabokkal, és kissé összenyomkodjuk őket.

A tojásokat felhabosítjuk egy kevés sóval. Megforgatjuk benne a szendvicseket, azután aranybarnára sütjük őket a felforrósított olajban.

Konyhai papírtörlőre téve leitatjuk róluk a felesleges zsiradékot, majd azonnal tálaljuk. Friss saláta illik hozzá.

