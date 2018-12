Mit vegyek karácsonyra? Avagy tippek az utolsó ajándékvásárlási rohamhoz

Reszkessenek a betörők!

Mindannyian tudjuk, hogy Kevin nélkül nincs karácsony. Abba azonban már kevésbé gondolunk bele, hogy akár szeretteinkkel is megtörténhet a baj. Éppen ezért, ha olyan ismerősünknek keresünk ajándékot, ahol a család tagjai rendszeresen utaznak vagy keveset tartózkodnak otthon, könnyű dolgunk van. Ha valamilyen biztonságtechnikai eszközt rejtünk a karácsonyfa alá, sok aggodalomtól megkímélhetjük őket, és nyugodt szívvel mehetnek majd kirándulni, hála az ötletes ajándéknak. Választhatunk akár egy komplett okos csomagot, amelynek ablak-, ajtó- és mozgásérzékelői riasztást küldenek a telefonjukra, de ha egy egyszerűbb kamera mellett döntünk, azzal sem nagyon lőhetünk mellé!

Megjött a Télapó… várjunk csak!

Lehet, hogy a Télapóval azért nem tévesztjük össze a rokon bácsit, de bizonyára kényelmesebb lenne a töltött káposztát és a mákos gubát bozontos arcszőrzet nélkül habzsolnia. Ha a családunk valamely férfi tagja hajlamos a szőrösödésre (tehát az összes), könnyedén segíthetünk neki rendbe szedni a szakállát az ünnepekre. Válasszunk ajándékba egy olyan szakállvágót, amellyel egymaga is könnyen boldogul és gyorsan megszabadulhat a kusza szőrzettől. Sőt, az intelligens hajvágó fésűvel a frizuráját is stílusosan hozzáigazíthatja, így szőrügyileg is rendezetten láthat majd neki az ünnepi lakomának, mindenki nagy örömére.

A megérdemelt törődés

Ha a karácsonyt igazi ünnepként szeretnénk megélni, hagyjunk időt a feltöltődésre és a pihenésre is! Fontos, hogy a család minden tagja érezze a törődést, és az ünnep ne csak robotolásból vagy a konyha és az ebédlő közötti rohangálásból álljon. Ha tenni szeretnénk ezért, amellett, hogy besegítünk a készülődésbe, nézzünk olyan ajándék után, amely némi kikapcsolódást nyújthat. Az olvasás például tökéletesen alkalmas erre, így egy e-book olvasó kiváló ajándék lehet. De akár abban is segíthetünk, hogy a konyhai gőzök után pikk-pakk csodás frizurája legyen anyunak. Ehhez vegyünk egy hajformázót, csomagoljuk be, és figyeljük a hatást!

Ha te is szeretnéd minél előbb beszerezni az ajándékokat a fa alá, vagy új ötletek után nézel, keresd fel decemberben az Euronics üzleteket vagy a webáruházat, hiszen a karácsonyi vásár számos akciót tartogat számodra!

