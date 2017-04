Mit üzen a Kék Bálna?

De őszintén szólva ez nem is annyira lényeges. Mert Kék Bálna nélkül is akadnak esetek, amikor tinik eldobják az életüket internetes zaklatás miatt. Az más kérdés persze – szól közbe az ördög ügyvédje –, hogy vajon ha simán szemtől szemben, vagy levelekkel, azaz hagyományos módon, ahogy régen az megtörtént sokszor, közösítik ki, szégyenítik meg ezeket a tiniket, akkor nem ez lett volna tragikus történetük vége… Az internet nem ok, csak eszköz, egy új terep.

Egyszóval az van, hogy van valami, de nem tudjuk, mi. Egyet azonban egészen bizonyosan lehet tudni, hogy a kamaszkor amúgy is rejtelmes és nehezen feltörhető világába most belépett egy új tényező: az internet terepe, amely a zsebben hordott mobillal olyanná válhat, mint egy testrész, amit nem tudunk nélkülözni. Ennél nagyobb gond azonban, hogy ez a világ a nemzedéki szakadékok miatt a szülők és tanárok elsöprő többségének teljesen ismeretlen. Az ugyanis nem ismeret, hogy van Facebook-profilunk, meg felrakjuk a kiscica képét, esetleg chatelünk a Londonban mosogató rokonnal.

Ennél sokkal bonyolultabb a helyzet, ugyanis itt nem egyszerű technikai ismeretekről van szó. Mert egy hasonlattal élve, akkor ahhoz, hogy valaki biztonsággal autózzon mondjuk London forgalmában, elegendő lenne pusztán tudni, hogy az autón melyik pedál mit csinál, és mire jó a kormány. Itt több kell. Ismernie kellene minden gyerekért felelős felnőttnek, hogyan is élik az életüket a neten a tinik. Azaz, ahogy valaha a múltban tudhatta az a szülő – aki akarta persze –, kik is a gyerek barátai, azokkal milyen kapcsolatban van, mi az a viselkedésrendszer, amibe beilleszkedik, úgy most is tudnia kellene. Csakhogy a netnél annak határtalansága és a névtelenséget biztosító sok sajátossága miatt ez nehezebb ügy – nehezebb, de nem lehetetlen.

Viszont úgy tűnik, hogy erre minimális figyelmet fordít az oktatásügy – miközben óriási viták dúlnak azon, hogy mely költemény kell vagy nem kell, melyik rész maradjon ki a történelemből, ez mintha elsikkadna. Van ugyan adatvédelmi hatóság, amely foglalkozik a kiskorúak védelmével a net különféle veszélyeivel szemben, de mindaddig, amíg az internet és annak minden nevelési, szociális, és pszichológiai, valamint technológiai tudnivalói nem épülnek be a az oktatásba, és a tanárok, szülők képzésébe, addig bármikor jöhet egy kék vagy zöld, vagy akármilyen bálna.

Messze nem értek egyet a tiltásokat támogatókkal. Semmi értelme. Annak idején a lyoni takácsok is összetörték a szövőgépeket, mégsem guzsallyal meg rokkával készülnek a pulóvereink manapság. A fejlődést nem lehet megállítani, hanem tudni kell bánni vele. Végül is, akár kamu a Kék Bálna, akár nem, egy szempontból jót tesz egy ilyen érzelmekre ható internetes pletyka: elkezdünk figyelni valamire. Épp itt az ideje.

– Kiss László –

Miután úgy tűnt, hogy Romániában is áldozatokat szed, a hazai hatóságokat is elkezdte foglalkoztatni a Kék Bálna. De miről is szól ez a „játék” és mit tehetünk ellene? Megpróbáltuk összegezni.

Debrecen – Egy jól tanuló 15 éves lány lett öngyilkos Debrecenben, halála okára ezidáig nem volt magyarázat. A Ripost cikke szerint édesanyja most bizonyítékokat talált lánya füzetében: a diák a Kék Bálna nevű internetes kihívás áldozata lett.

Vizsgálatot indított az Argeş megyei rendőrség, miután néhány diák felszínes sérüléseket okozott magának a karján. A rendőrség azt próbálja kideríteni, hogy van-e köze az esetnek a Kék bálna nevű játékhoz.

Ukrajna, Oroszország – Borzasztó netes “divat” terjed Oroszországban és Ukrajában: A Blue Whale, azaz a Kék Bálna elnevezésú netes csoportok azért alakultak, hogy öngyilkosságra ösztönözze a fiatalokat, és már több alkalommal is sikerrel jártak. Azért választották a kék bálnát jelképüknek, mert az állat bármikor képes megölni magát azzal, hogy direkt partra vetődik.

