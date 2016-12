Mit tehetünk, ha nem jó, ha nem tetszik, ha nem működik?

Az áruházakban nem csak karácsony előtt tapasztalnak nagy rohamot, hanem az azt követő napokban, hetekben is. Az ajándékok megvásárlása után ugyanis elindul az ajándékok cseréjének időszaka.

Jó tudni, hogy az árucsere feltétele a nyugta megléte.” Siklósi Máté

Ajándékgondok

Egy karácsonyi ajándék számtalan okból szorulhat cserére. Az egyik legtriviálisabb, ha az ajándékozottnak nem tetszik, vagy több egyforma ajándékot is kap. Ruhanemű esetén előfordulhatnak méretproblémák, illetve az is gondot okozhat, ha a termék hibás, vagy már az ünnepek alatt tönkremegy. A különböző csereokok esetén másképp rendelkeznek a hatályos jogszabályok is arról, hogy az eladónak milyen kötelességei, a vásárlónak pedig jogai vannak.

Minőségileg kifogástalan terméket, mert nem tetszik a színe vagy nem megfelelő a méret, a kereskedő nem köteles kicserélni. Természetesen önként dönthet úgy a vállalkozás, hogy ezeknek a kéréseknek is eleget tesz, de erről a lehetőségről érdemes már előre tájékozódni.

– Az üzletek nagy része a vásárlók bizalmának elnyerése érdekében önként mégis vállalja, hogy megadott határidőig és feltételek mellett visszaveszi a nem kívánt termékeket – magyarázza Siklósi Máté, a CP Contact ügyvezető partnere. – Ez azonban boltról boltra igen eltérő feltételek mellett zajlik. Fontos, hogy a csere feltétele a nyugta megléte, illetve az ajándék sértetlensége.

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületével közösen végzett felmérésünk szerint szektoronként igen jelentős eltérés van a visszavételi határidőket illetően: különösen a műszaki és a játékáruházak szabnak meg szűk időszakot. A felkeresett láncok 69 százaléka adott határidőn belül nem csupán a termék levásárlására ad lehetőséget, hanem kérésre a vételárat is visszatéríti.

Három nap

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetében, ha a fogyasztó a vásárlás időpontjától számított három napon belül visszaviszi a hibás terméket, azt a kereskedő köteles kicserélni. Karácsonyi ajándék esetén azonban vélhetően kicsúszunk a három napból. Ebben az esetben a kereskedő már ajánlhatja a javítást, főleg, ha cserére nincs lehetőség, vagy ez indokolatlanul nagy többletköltséggel járna a javításhoz képest. Természetesen a három napon túl is gyakran kerül sor cserére.

Kötelező jótállás

A karácsonyra vásárolt termékek jótállása és szavatossága persze semmiben nem különbözik az egyéb alkalommal vásároltaktól. Így a jótállással rendelkező termékeket későbbi meghibásodás esetén a jótállásban lévő feltételek mellett javítják. Azokkal a termékekkel kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a kötelező jótállás hatálya alá, a vásárlástól számítottan 2 évig élhetünk szavatossági igényeinkkel, ilyen például a ruházat, cipő, 10.000 forint vételár alatti műszaki cikkek. Ezekben az esetekben is főszabály a jótállási jegy és/vagy a nyugta megléte. Nem árt tudni, hogyha vitás kérdésünk adódna egy termék kapcsán, amiben a kereskedővel nem jutunk egyezségre, a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek segítségét díjmentesen vehetjük igénybe. Az új jogszabályok már együttműködési kötelezettséget írnak elő a vállalkozások számára az eljárásban.

Horváth Imre

Online egyszerűbb

Bár sokan ódzkodnak az online vásárlástól, internetes vásárlásnál az átvétel után tizennégy napon belül még vissza lehet küldeni mindenféle indokolás vagy magyarázat nélkül a terméket, és visszajár az ára. Ez alól kivételt képezhet például egy CD vagy DVD, ha már kibontottuk a csomagolását.

Illetve azoknál a zárt csomagolású terméknél sem gondolhatja meg magát a fogyasztó, amelyek felbontás után már egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhetők vissza. A kivételekről azonban a webáruházban kötelező tájékoztatást adni. Természetesen online vásárlásnál is érvényesek a jótállási szabályok.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA