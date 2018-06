Mit olvasson? – figyeljen a véleményvezérre!

A kérdésre gyakorlatias választ ad a könyvpiacon néhány éve megjelent Könyvmolyképző Kiadó, amely a kis-tinédzserektől a felnőttekig kínál különböző színű pöttyel megjelölt könyveket hazai és külföldi szerzőktől vegyesen.

Zsákbamacska

Úgy tűnik jól eltalálták a kiadásra kerülő műveket, és a marketinget, hiszen a tinédzserek körében elért sikereiknek köszönhetően tavaly az Alexandra Könyvesbolt hálózat több üzletét is megvásárolták. Ezekben az üzletekben pedig mindig sok az olvasó és vásárló fiatal.

Ugyancsak friss trend a könyvcsomag, amelyre már 3-4 cég is szakosodott. Ennek a lényege, hogy minden hónapban összeállítanak egy csomagot, amelynek az alapját egy frissen megjelent könyv jelenti, mellé kerülnek a könyvhöz kapcsolód ajándékok. A vásárlók, megrendelők számára teljesen meglepetés, hogy mit tartalmaz a csomag. A meglepetés izgalma egyébként is dívik a tinik körében, ugyanis a Könymolyképző zsákbamacska könyveire is hatalmas a kereslet.

A kiadó könyveinek és a könyvcsomagok elterjedésének, trendé válásának nagy segítője, hogy a tizenévesek körében kedvelt és mértékadó vloggerek – a korosztály internetes véleményvezérei – is folyamatosan „szemlézik” ezeket videóikban.

ÉM-HI

