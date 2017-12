Mit mesél az Észak? Olvasóik kedves meséit

Különleges meséskönyvvel lepte meg olvasóikat az Észak-Magyarország karácsonyra. A címe: Mesél az Észak. De a teljes igazság az, hogy igazából olvasóik lepték meg őket meséikkel, hiszen a nem mindennapi kötet úgy született, hogy önök küldték el nekik legszebb, gyermekeknek szóló történeteiket. A több mint 200 pályamunka közül szakértő zsűri választotta ki a legjobban sikerülteket, így összesen 50 történet került az Észak meséskönyvébe, akik közül 14-en megyénkbeliek.

Öt mesémet is elküldtem az Északnak. Az erdei óvoda nyert.” Tamás Anett

Anna kisorsolta

Számukra rendezték hétfőn írótalálkozót és egyben díjátadó ünnepséget, hiszen a szép mesékért jutalom is járt. Minden író megkapta ajándékba karácsonyi meséskönyvüket, valamint jegyet a Hókirálynő című mesemusical­­ debreceni előadására.

A legizgalmasabb pillanatok ezután következtek, hiszen Csernyánszki-Szűcs Edina, az Észak-Magyarország marketingreferense bejelentette, a kötet 6 meseírója értékes ajándékot kap. De hogy ki, azt sorsolás dönti el. A sorsolást a 6 éves Pecsenye Anna végezte, aki bár nagyon szerette volna édesanyja nevét is kihúzni, hisz ő is ott volt meseíróik között, de ez sajnos nem sikerült.

Nagy doboz Lego játékot nyertek: Illés Adrienn, Farkas Ferencné és Bubrik Zseraldina. Ötezer forintos könyv­utalványt nyertek: Juhász Dávid, Reskó Márta és Ráski Lászlóné.

Csernyánszki-Szűcs Edina elmondta, az Észak-Magyarország évről évre különleges kiadványokkal lepi meg olvasóit. Ilyenek a receptmagazinok, melyekhez újdonságként csatlakozott a meséskönyv.

A Mesél az Észak ügyfélszolgálatukon kapható, mely Észak-hűségkártyával kedvezményesen vásárolható meg. Címük: Miskolc, Zsolcai kapu 3.

Mi történt az erdei oviban?

Meseíró olvasóik között fiatalok is vannak. Tamás Anett például, aki a Herman Ottó Gimnázium 11.-es tanulója. Ő már rutinos meseírónak számít, hisz 14 éves kora óta ír, 2–3 éve meséket is. Amikor édesanyjával meglátták az Északban a felhívást, rögtön arra gondolt, hogy elküldi írásait. Öt történettel pályázott, melyek közül Az erdei óvoda került be a kötetbe. Anett a szülőknek és a gyerekeknek is ajánlja meséjét, hisz mint fogalmazott, szereti, ha történeteinek tanulságuk is van. Egyébként nemsokára megjelenik első kötete a Roland Könyvkiadónál.

