Mit hoz majd az idei nyár a sajószögedi csapatnak?

Tizennégy összecsapást vívott az ősszel a Tiszaújvároshoz közeli település gárdája, amelyek közül tizenegyet megnyert, s csupán három alkalommal veszített (33 pont): Emődön, és Vattán kapott ki, illetve hazai környezetben Nyékládházától.

A legtöbb gólt

– A siker záloga, szerintünk, hogy a keret 80-90 százaléka hosszabb ideje együtt van, és ez sokat számít – jelentette ki Kovács Tamás, a Sajószöged KTK elnöke. – Olyan játékosok vannak nálunk, akik számára az a motiváció, hogy megmutassák, mit tudnak elérni. Ezek a srácok nem azért jöttek hozzánk, hogy a pénzért focizzanak, hanem azért, mert szeretik amit csinálnak, és értékelik az itteni nyugodt körülményeket. Pontelőnnyel állunk az élen, úgy, hogy egy meccsel kevesebbet játszottunk a többiektől. Mi rúgtuk a legtöbb gólt a csoportban és holtversenyben mi kaptuk a legkevesebbet. A gólkirály-jelölt is nálunk focizik, Kovács Péter személyében. A számok magukért beszélnek, még akkor is, ha volt egy-két rosszabbul sikerült meccsünk is.

Az utánpótlást

A sportvezető nem ismeretlen a sportág berkeiben, hiszen annak idején játékosként az NB I/B-ig vitte Tiszaújvárosban, ahol 4,5 éven keresztül betöltötte az elnöki funkciót is.

– 2017 decemberében vettem át az egyesület vezetését, akkor kértek fel erre a feladatra – folytatta Kovács Tamás. – Akkor úgy döntöttünk, hogy építsük ki az utánpótlásbázist, hiszen addig csak U19-es csapatunk volt, főleg helyi gyerekekből, valamint a felnőtt csapatot tegyük a megyei II. osztály meghatározó együttesévé. Jelenleg ott tartunk, hogy az U19 mellett négy csapatunk szerepel a Bozsik-rendszerben, összesen több mint 70 igazolt labdarúgónk van. Ez teremtette meg annak a lehetőségét, hogy komolyabb TAO-pályázatot tudjunk beadni. Az elvi engedélyünk megvan egy 20×40-es műfüves pálya megépítésére és a sporttelepet is körbekerítjük. A beruházáshoz az önrészt az önkormányzat – testületi döntéssel – biztosítja, mi a szükséges TAO-s bevételeket már realizáltuk, csak a kivitelezés van hátra.

A históriás könyvek szerint Sajószöged egyszer, 1983-84-ben szerepelt a megyei I-ben, akkor (és előtte két évben is) két 14-es csoportban rendezték a küzdelmeket.

– Mivel sportember vagyok, és mindannyian azok vagyunk, csak azt mondhatom a játékosoknak, hogy menjenek ki a pályára, nyerjenek meg annyi mérkőzést, amennyit csak tudnak – közölte Kovács Tamás. – Hozzanak helyzetbe engem és dr. Gulyás Mihály polgármester urat, aki nagy sportbarát, és akitől emiatt minden támogatást megkapunk. Aztán majd meglátjuk, mit hoz a nyár… Ha kivívnánk a feljutást, nyilván sok függne attól, hogy fő támogatónk, az önkormányzat tudna-e plusz, nagyobb anyagi támogatást adni. A becsléseink szerint a mostani önkormányzattól hozzánk kerülő összegnek nagyjából a duplája kellene a megyei I-re, azért, hogy ne epizód szerepünk legyen, hanem stabil középcsapatként álljunk ott helyt. Aztán azt sem hallgatjuk el, hogy három korosztályunk még foghíjas, ezt is meg kellene oldanunk, ami azért nem egyszerű.

ÉM-MI

A gólszerzők

20 gólos: Kovács Péter

11 gólos: Tekse Bence

7 gólos: Antal József, Fekete Marcell

5 gólos: Fónagy Martin

4 gólos: Paczók Károly

2 gólos: Nagy Márk, Tóth Dávid

1 gólos: Kondor Norbert, Migyu Tamás, Nagy Levente

VISSZA A KEZDŐOLDALRA