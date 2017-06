Miskolcra került a világbajnoki ezüstérem

Az autóelektronikai javításokra specializálódott miskolci szakember a múlt évben kezdett versenyezni, és már elsőre sikerült a legjobbak közé bekerülni a ŠKODA Challenge világbajnokságon. 2016-ban bronzéremmel tért haza a csehországi döntőről, ebben az évben pedig még jobb helyezést szeretett volna elérni, és ennek érdekében kiemelt figyelmet fordított a felkészülésre.

„Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkám a hobbim is. Folyamatosan figyelem az autóipari híreket, nyomon követem a technológiai fejlesztéseket, és a piaci újdonságokat. Ebből fakadóan a tanulás egyáltalán nem esik a nehezemre. A ŠKODA Challenge esetében arra összpontosítottam, hogy a már megszerzett tudásomat rendszerezzem, ha kellett, akkor frissítsem, hogy a döntőben kapott feladatokra pontosan és gyorsan reagáljak.” – árult el részleteket a verseny előtti hetekről Varga Tamás, aki hozzátette, hogy az idei világbajnokság is legalább olyan kemény kihívásnak bizonyult, mint az egy évvel ezelőtti. Arra törekedett az elméleti és gyakorlati feladatok kidolgozásakor, hogy mindenre olyan hasznos, hatékony megoldásokat találjon, amelyeket a napi munkában is bátran ajánlana az ügyfeleknek. Ez a hozzáállás és a remek időkihasználás végül meg is hozta az eredményét: A Diagnosztikai technikus kategória ezüstérmeseként fejezte be a megmérettetéseket.

„Teljesült a személyes célom. Ismét dobogóra állhattam, és még eggyel jobb teljesítményt sikerült nyújtanom, mint tavaly. A motivációm, lelkesedésem töretlen, és már most arra készülök fejben, hogy jövőre is ringbe szálljak ezen a versenyen. Nekem erre igazából már ma elkezdődik a felkészülés. A mindennapi munkában elém kerülő feladatok kiváló terepet jelentenek ahhoz, hogy a tudásomat, szakmai jártasságomat még tovább csiszoljam, és majd a 2018-as világbajnokságon újra a legjobbak között képviselhessem hazánkat.” – mondta a Miskolc Autó szakembere.

A VII. Nemzetközi ŠKODA Challenge-en 33 országból összesereglett 185 résztvevő között induló hétfős magyar csapat a második legeredményesebb országként zárta a versenyt. Aranyérmet szerzett Szerencsi László, az Értékesítési tanácsadó, illetve Horváth Károly, az Importőri munkatárs kategóriában. Továbbá három ezüstérmet is nyertek a hazai válogatott tagjai. Varga Tamás mellett Bertók János (ŠKODA Schiller) az Alkatrész ellátási vezető, illetve Berta Balázs (Walter Autó) a Szerviz tanácsadó kategória versenyzőjeként lett világbajnoki második helyezett.

