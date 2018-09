Miskolcra jönnek a legjobb filmek

Hildebrand István operatőre és Krzysztof Zanussi lengyel filmrendező lesz az idei CineFest két legnagyobb filmes alakja, akik – mint Bíró Tibor fesztiváligazgatótól megtudtuk – a fesztivál két fontos díját, az életműdíjat és az Európai Mozi Nagykövete elismerést vehetik majd át. Bíró Tiborral az idei érdekességekről, újdonságokról is beszéltünk.

Másfél évtizedet tudhat maga mögött Miskolc filmfesztiválja. Mit hoz idén a városba a CineFest?

Egyfajta kisjubileumhoz értünk, hiszen immár a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kezdődik meg néhány napon belül. Éppen ezért idén igyekeztünk még az eddigieknél is bővebb műfaji kínálatot felvonultatni a világ filmterméséből a miskolci seregszemlén. Az egyik legfontosabb hír, hogy az idei Jameson CineFest életműdíjasa Hildebrand István, a magyar filmművészet egyik legendásan híres operatőre. Olyan filmek sorakoznak alkotásai között, mint A kőszívű ember fiai vagy A veréb is madár. Utóbbi filmet digitálisan felújított formában vetíteni is fogjuk a CineClassics program keretében. Az életműdíjat Hildebrand István a záróünnepségen veszi majd át. A fesztivál díszvendége Krzysztof Zanussi lengyel filmrendező lesz, aki vállalta a Jameson CineFest nemzetközi zsűrijének elnökségét is. Krzysztof Zanussi az Európai Mozi Nagykövete díjunkat fogja átvenni a nyitóünnepségen. A messze földön híres rendező hosszú és páratlanul sikeres életútján elnyerte többek között a Velencei Filmfesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt, a zsűri díját Cannes-ban, jelölték Golden Globe-díjra és megkapta a Locarnói Filmfesztivál fődíját, az Arany Leopárdot is. A fesztiválon három filmjét vetítjük le, a Védőszíneket, A nyugodt Nap évét és a Konstanst.

Érthető módon minden évben a legnagyobb izgalommal várt kategória a játékfilmeké, hiszen ezek azok az alkotások, amelyeket a mozinézők legszélesebb tábora vár, figyelemmel kísér.

Idén is valamennyi versenyfilm magyarországi premier lesz. Közülük több hazai moziforgalmazásban is látható majd a későbbiekben. Jelentősebb részük azonban csak itt és most tekinthetők meg a filmfesztivál keretei között. A nagyjátékfilm program egyébként az idei esztendő nagy külföldi fesztiválsikereinek a javát vonultatja fel. Itt lesz többek között a cannes-i nagydíjas alkotás, de a műfaji sokszínűségre is figyeltünk, hiszen az animációs filmektől a zenés alkotásokig sok minden látható majd.

Összesen tizenkilenc film verseng a nemzetközi versenyprogramban. Van-e köztük olyan, amit különösen érdekesnek tart?

Az idei esztendő különösen gazdag abból a szempontból, hogy két magyar filmnek a hazai premierje is egybeesik a fesztivállal és – különös megtiszteltetés számunkra – mindkettő megméretteti magát a versenyprogramban is. Nemes Jeles László Napszállta című alkotása második nagyjátékfilmje az Oscar-díjas alkotónak. Az első film kirobbanó sikere nyomán hatalmas érdeklődés kíséri. A rendező kérésének megfelelően a filmet hagyományos módon, 35 milliméteres filmről fogjuk vetíteni, éppen ezért az Uránia és a Béke termekben tudtuk a fesztivál műsorára tűzni. A másik magyar versenyfilm pedig az Egy nap című alkotás, amely a cannes-i filmfesztiválon is szerepelt. Az elmúlt években nem nagyon volt példa arra, hogy az esztendő két jelentős hazai filmalkotása Miskolcon kezdi hazai pálya­futását. Mindkét filmhez érkeznek az alkotók is, és a közönségnek lehetősége nyílik találkozni velük. A filmkínálatból – magyar vonatkozása ürügyén – megemlíteném a Néma forradalom című német alkotást. A történet Kelet-Németországban játszódik 1956-ban, arról szól, hogy egy iskolai osztály kiállt a magyar forradalom mellett. A diákok úgy döntenek, hogy egyperces néma csönddel adóznak a mártíroknak. Hamarosan megérkezik az oktatási miniszter, hogy az „ellenforradalmárok” körmére nézzen…

Hagyomány, hogy több zsűri is működik a fesztivál kereteiben, és több díjat is odaítélnek. Idén is?

A nemzetközi zsűri mellett – hazánkban egyedülálló módon – több külföldi szakmai szervezet által delegált zsűri is fog dolgozni a fesztiválon, és odaítélik a saját elismeréseiket. Működik majd a Nemzetközi Ökumenikus Zsűri, a Fipresci Zsűri, azaz a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége zsűrije, valamint az Art-mozik Nemzetközi Szövetsége is delegál zsűrit a fesztiválra.

Nem csak a versenyprogramban lesznek magyar filmek. Mit ajánl a magyar filmeket váró közönség figyelmébe?

Az idei CineClassics program egyik központi elemei lesznek Tímár Péter filmjei. Vendégünk lesz maga a rendező is. Három legendás alkotását fogjuk vetíteni: az Egészséges erotikát, a Mozi­klipet és a Csinibabát. Az egészséges erotika vetítése után találkozhat a közönség a rendezővel.

Említette, hogy több zenés filmet is tartalmaz a fesztivál programja. Milyeneket?

A Music Docs ugyan nem verseny kategória, de benne szerepel például az amerikai rockzene indián gyökereiről készült dokumentumfilm, amely a Moraj: Az indiánok, akik megrengették a rock világát címet viseli. Olyan legendákat vonultat fel a film, mint Charley Patton, Mildred Bailey, Link Wray vagy Jimi Hendrix. Érdekessége, hogy a film két producere zsűritagunk is lesz idén. Közülük Christina Fon kanadai producer hölgy és szülei révén miskolci gyökerekkel is rendelkezik.

Az előadások továbbra is ingyenesen tekinthetők meg, de lesz-e elegendő kapacitás a nézői igények kielégítésére?

Marad az ingyenesség, éppen ezért érdemes idejében érkezni a vetítésekre. Az elmúlt években gyakran volt példa arra, hogy a filmek iránti érdeklődés meghaladta a termek befogadóképességét. Ebben most minőségi változás lesz. Már tavaly is voltak vetítések a Csoda­malom Bábszínház Kossuth utcai épületében. Az épület és a nagyterem nyáron teljes felújításon esett át. A felújításnál figyelembe vették, hogy a nagyterem moziként is használható legyen. Így az idei fesztivál legkorszerűbb vetítőhelye lett a bábszínház vadonatúj székekkel, légkondicionált nézőtérrel, felújított vetítőhelyiséggel felszerelve. Ez a közel kétszáz fős befogadóképességű terem hozzájárul ahhoz, hogy a népszerű nagy alkotások esetén filmenként összesen olyan 1000-1200 néző juthasson be valamelyik vetítésre. Korábban az is kényelmetlenséget okozott a nézők számára, hogy az Uránia és a Béke teremben a klimatizálás nem volt elég hatékony. Erre is sikerült megoldást találni, mert plusz klímaberendezéseket építettünk be mindkét terembe.

A filmszakma számára is szoktak programokat szervezni. Idén mire számíthatnak?

Immár hetedik alkalommal rendezzük meg a nemzetközi filmvásárt. Lesznek dokumentumfilmes szakmai napok, idén kilencedik alkalommal. A Magyarországi Art-mozi Egyesület és a Mozisok Országos Szövetsége is háromnapos szakmai programot szervezett Miskolcra a fesztivál keretében. Én nagyon fontosnak tartom az Otthonunk Miskolc programot is, amelynek célja helyi vagy helyi kötődésű alkotók munkáját elhozni a nagyközönségnek. Ennek a programnak a szervezői minden évben módszeresen felkutatják a miskolci tehetségeket, a miskolci vagy borsodi történeteket. Kerényi László rendezésében láthatjuk például a Misa – Koncert Ukrajnában című filmet, amely a miskolci Vihula Mihajlo gitárművész, zeneszerző, zenetanár ukrán koncertkörútját örökítette meg.

Azt látni a műsorfüzetből, hogy a kiegészítő programok rendszere idén más, mint korábban.

Idén jellemzően nem nagykoncerteket rendezünk, hanem sok helyszínen, szélesebb körű műfaji választékot kínálunk a közönség számára. Ebben fontos partnereink lettek a miskolci belvárosi szórakozóhelyek, ahol különböző műfajú koncertek várják az érdeklődőket az esti órákban. Egy igazi különlegességgel kedveskedünk mind a miskolciaknak, mind a máshonnan érkező fesztivállátogatóknak: a Miskolci Gasztro Klaszter kétnapos bemutatót tart az első hétvégén. Az Erzsébet téren gasztronómiai különlegességeket fognak kínálni. Ezzel egy időben szombaton kerül megrendezésre a 2. Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál a Szinva-teraszon, amely ingyenes koncerteket kínál. Azt gondolom, hogy mind a filmprogramok, mind a kiegészítő események széles választékot nyújtanak az érdeklődők számára. Készült egy részletes programfüzet, amely ingyenesen hozzáférhető a Művészetek Háza épületében és pénztárában, illetve egyéb turisztikai pontokon. A fesztivál honlapján (www.cinefest.hu) pedig naprakész információk érhetők el.

Szaniszló Bálint

CineFest - Hildebrand István kapja az idei életműdíjat Budapest - Hildebrand István operatőr kapja a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját - közölték a szervezők az MTI-vel pénteken. A közlemény szerint az 1928-ban született Hildebrand István a magyar filmművészet egyik legjelentősebb operatőre, aki az 1960-as... Tovább a cikkhez

CineFest - Tizenkilenc nagyjátékfilm, köztük a Napszállta versenyez a miskolci filmfesztiválon Budapest - Tizenkilenc produkció, köztük Nemes Jeles László Napszállta című második játékfilmje lesz látható szeptember 14. és 23. között a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nagyjátékfilmes versenyében - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tizenkile... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA