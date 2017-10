Miskolcra is megérkeznek az akkus gépek új generációi

Országjárásra indul a STIHL annak érdekében, hogy minden kis és közepes kerttulajdonosnak, hobbikertésznek megmutassa: akár a vasárnap délutáni szieszta idején is nyugodtan használhatják a vállalat legújabb kerti szerszámait.

Köztudott, hogy Magyarországon is egyre többen választják a kertes házi életmódot, a fiatalabb generáció is szívesen költözik vidéki nagyvárosba és annak agglomerációjába, hogy nyugodt, természet közeli környezetet biztosítson magának és családja számára. A saját kert nyújtotta örömök azonban kemény munkával is járnak, melyek leginkább a tavasz és az ősz beköszöntekor jelentenek kihívást a hobbikertészek számára. A főként professzionális eszközeiről híres STIHL azonban az idei évben akkumulátoros eszközöket is piacra dobott, hogy a szabadidős kertápolást is profi szintre emelje.

A STIHL az ország nagyvárosainak bevásárlóközpontjaiba látogat el, hogy egy látványos standon vonultassa fel kis és közepes kertek gondozásához alkalmazható akkumulátoros eszközeit. Október 21-án a Miskolc Plázában bárki számára lehetőség nyílik közelebbről is megismerkedni a termékekkel, melyek garantáltan legjobb barátai lesznek minden hobbikertésznek a most aktuális őszi kerti munkákban. Ráadásul az eszközök olyannyira könnyűek és csendesek, hogy bármely napszakban úgy dolgozhatnak kertjeikben, hogy a gépek zajával nem zavarják a környezetükben élőket. Az akkumulátoros termékportfólióban szegélynyíró, sövénynyíró, lombfúvó és fűrész is megtalálható a hozzájuk illő akkumulátorral.

MISKOLC

Borsfa Kft.

STIHL Szakkereskedés Miskolc

http://borsfa.stihl-kereskedes.hu/nyitva_tartas.html

VISSZA A KEZDŐOLDALRA