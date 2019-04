Miskolcra és a közösségi közlekedéshez is hazatért

Első diplomáját közlekedésmérnök szakon, közúti és városi közlekedési szakirányon szerezte Győrben, a másodikat pedig közgazdász-szakmérnökként Miskolcon. Pályafutását a Borsod Volán Zrt.-nél – az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. jogelődjénél – kezdte, ahol volt miskolci személyszállítási üzemigazgató, majd miskolci területi igazgató, a regionális szervezetben pedig forgalmi igazgató is. Később a forgalomirányítási és utastájékoztatási projektek vezetőjeként koordinált sikeres fejlesztéseket. Az utóbbi években a fővárosban dolgozott, de szeretett volna Miskolcra hazatérni.

Demeter Péter március 18-ától irányítja a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-t (MVK). A vezérigazgató lapunk érdeklődésére elmondta, az MVK vezetését azért vállalta el, mert hatalmas szakmai lehetőséget látott benne, de lokálpatriótaként természetesen az is szempont volt, hogy Miskolcra visszatérjen.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

– Közlekedésmérnökként és miskolciként is az a fő célom, hogy a helyi, városi közlekedés – beleértve a közösségi közlekedést is – megbízható, színvonalas, kulturált, kényelmes és fenntartható legyen. Közgazdászként viszont azt is tudom, hogy a közösségi közlekedés sehol sem olcsó dolog, ezt mindenhol meg kell tudni finanszírozni, egyensúlyban kell tartani. Én abban látom a szerepemet, hogy olyan stratégiai célokat, határokat határozzunk meg, amely biztosítja a fenti célok elérését.

A megfelelő infrastruktúra mindenesetre rendelkezésre áll, és jó alapot nyújt ehhez a munkához. Demeter Péter szerint a Zöld Nyíl villamosprojekt országosan is az élmezőnybe tartozó villamosközlekedést biztosít Miskolcon, és a CNG-gázbuszok beszerzése is jó irányt mutat, hiszen a buszállomány egyik fele már korszerű és környezetbarát.

Üzemeltetés és fejlesztés

– Ez a két nagy projekt nagyban segítette a közösségi közlekedés színvonalának az emelését, és csökkentette a környezetterhelést, mind levegőben, mind zajban. Ezeket az alapokat örököltem, ezeket üzemeltetni, fenntartani és fejleszteni kell – hangsúlyozta.

Demeter Péter szerint most az MVK egyik fő feladata – a Green City szellemében – a még meglévő, dízelüzemű buszok cseréje, további CNG-üzemű járművek beszerzése.

– Ezen dolgozunk jelenleg, a várossal együtt. Olyan pályázatokat, forrásokat kutatunk fel, akár az érintett szakminisztériummal, hogy céljainkat elérjük.

Fontos cél a már meglévő utastájékoztatási rendszer fenntartása és további kijelzők beszerzése. A cégvezető szerint idén utóbbira is lesz mód, a beérkezett igények alapján idén olyan megállókkal bővülhet majd a rendszer, ahol napi szinten sok utas fordul meg. Így például digitális utastájékoztatót telepíthetnek egyebek mellett a Déli Ipari Parkban is.

Az utasok érdeke

Az utastájékoztatási applikációk fejlesztése és az E-jegyrendszer kialakítása is folyamatban van. Demeter Péter elmondása szerint utóbbi műszaki anyagának a kidolgozása megtörtént, jelenleg azon dolgoznak, hogy az ehhez szükséges kiíráshoz pontos, részletes műszaki tartalmat állítsanak elő, össz­hangban az országos központi rendszerekkel, elvárásokkal.

Fotó: Bujdos Tibor © Fotó: Bujdos Tibor

– Szeretnénk ugyanis, hogy a webes felületen, mobilapplikáció segítségével, különféle elektronikus kártyák használatával (e-személyi, diákigazolvány, bankkártya) tudnánk biztosítani a vásárlást. Ez elsősorban az utasok érdeke, hiszen a jelenlegi értékesítési pontokon jelentősen csökkenhetne a sorban állás, a várakozás, valamint online a nyitvatartási időn túl is lenne lehetőség jegyet, bérletet vásárolni.

Illeszkedni az igényekhez

A vezérigazgató szeretné azt is, ha az autóbuszok, villamosok menetrendje a lehető legjobban illeszkedne a valós utazási igényekhez. Ennek érdekében áprilisban már volt egy utasszámlálás, a napokban pedig újabb akció kezdődik, és nem is ez lesz az utolsó ilyen az év folyamán.

– Bár az MVK hagyományainak megfelelően júniusban ismét lesz menetrendváltás, az utasszámlálás tapasztalatai azonban még nem ebben, hanem majd csak a 2020. januári menetrendben jelenhetnek meg megfelelő szakmai előkészítő munkát követően – hangsúlyozta.

Demeter Péter elmondása szerint egyébként összességében egy jól működő, innovatív cégnek ismerte meg az MVK-t, maximum kisebb strukturális változásokat tart szükségesnek.

– A legfontosabb talán az, hogy a munkánkhoz szükséges képzett szakembergárda rendelkezésre áll. A cél az, hogy ezzel a meglévő állománnyal növeljük a hatékonyságunkat és a jövőben még jobb szolgáltatást nyújtsunk – zárta az MVK első embere.

– Tajthy Ákos –

Szerencsés kettősség

Demeter Péter az MVK vezérigazgatója mellett Miskolc városüzemeltetésért és közlekedésért felelős polgármesteri biztosa is.

„Ez egy szerencsés kettősség, még akkor is, ha néha a két munka egymástól vesz el időt, hiszen a polgármesteri hivatallal és a terület érintett vezetőivel napi kapcsolatban vagyok, ezáltal a társaság ügyvitelét is gyorsabban tudom intézni. Emellett teljes körű stratégiai információval rendelkezem a közlekedési és városüzemeltetési területen, így az úthálózat, jelzőlámpák, kereszteződések, parkolás, egyszóval a közlekedést érintő terület aktuális helyzetét ismerem” – mondta el érdeklődésünkre a közlekedési szakember.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA