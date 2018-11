Miskolcon válhat egy nagy álom igazi valóssággá

A mindössze 21 éves Harangozó Lili Júlia három éve végzett a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskolában nyolc év tanulás után klasszikus balett szakon. A középiskolai alapképzést követően egy ösztöndíj segítségével Prágában, a Konzervatóriumban folytatta tanulmányait. Később Budapesten egy éven keresztül modern tánccal foglalkozott. A Miskolci Ba­letthoz ez év augusztusában csatlakozott, az első darab amiben szerepelt a közelmúltban bemutatott, Truman Capote novellája nyomán készült Álom luxuskivitelben, amelyet Kozma Attila koreografált. Közben a Casablanca című előadásban is szerepelt beugróként két hete Budapesten a MüPa-ban. Jelenleg Michael Stewart, Jerry Herman Hello, Dolly! című musicaljének bemutatója a legfrissebb feladat, melyet Szőcs Artur rendezett. Ez az első nagyszínpados előadása, melyet fokozott érdeklődéssel várt. Nem szerepelt még operettben sem, ez is újdonság számára és nagyon tetszik neki, hogy sokféle stílust egyszerre kell csinálni.

Könnyű beilleszkedés

A társulat nagyon befogadó – mondja el a táncos –, sokat segítenek, jól érzi magát körükben. Az első darab fogadtatása a közönség részéről véleménye szerint rendkívül kedvező, igazán nyitottak, érdeklődéssel kísérték a darab bemutatását. – Már ismerik a táncosokat, mindenkit személyesen is szeretnek. Remélem egyszer én is ilyen szintre kerülök, hogy mondják: ja, a Lili benne van akkor feltétlenül megnézzük – fogalmazza meg vágyait.

A bemutató darabról elmondja: újszerű a feladat és mivel legtöbb mozgás partnerrel történik nagyon kell figyelni az összhangra. A csoportos táncbetétek is ezért követelnek nagyobb figyelmet és az előadásmód kicsiszolása is koncentrációt igényel. Vannak klasszikus balett betétek, revü és showtánc, ezek teszik színessé és érdekessé az elő­adást. Ez újdonság is számára és igazán szívesen és felszabadultan csinálja.

Ismerkedés a várossal

A három hónap arra volt elég, hogy megismerje a társulatot, felvegye a fordulatot a színházi munkában, de emellett igyekezett a várost is feltérképezni. A főutcát már mondhatni jól ismeri, Lillafüreden is volt már és az Avasi kilátóhoz is ellátogatott, de még sok érdekes helyre szeretne eljutni Miskolcon és környékén a közeljövőben, ahogy ideje engedi.

