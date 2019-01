Miskolcon született az ország első babája

Sinka Vanda, sajóecsegi kisbaba lett megyénk, sőt az ország első újévi babája, aki január 1-jén 0 óra 8 perckor jött a világra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház szülészetén. Súlya 2350 gramm, hossza 47 centiméter. Harmincéves édesanyjának ő az első gyermeke. Mindketten jól vannak, de mivel a baba a vártnál két héttel előbb érkezett, és kicsi a súlya, a koraszülött osztályon tölti élete első napjait.

Csupán 3 perccel maradt le az újév első babájától a Kazincbarcikán született Galyas Melissza Dzsenna. Ő 0 óra 11 perckor jött a világra, súlya 3170 gramm, hossza 50 centiméter. Az Edelényben élő 18 éves édesanyjának az első gyermeke, mindketten jól vannak, kaptunk tájékoztatást a kazincbarcikai kórháztól.

Jöttek a fájások

„A párommal Miskolcon szilvesztereztünk kettecskén. Este a derekam kezdett el fájni, de nem tulajdonítottam neki különösebb jelentőséget. Aztán a fájások egyre sűrűbben jelentkeztek, de akkor is csak azt hittem, hogy csupán jósló fájásokról van szó. A fájdalmak azonban nem szűntek, és 9 óra után elment a magzatvizem. Rögtön hívtuk a mentőt, este 10 óra körül már a kórházban voltam – idézi fel az izgalommal teli eseményeket Renáta.

– A szülés rendben folyt, végig azt hajtogattam magamban, hogy nem kell félni, nem lesz semmi baj, tudtam, hogy jó kezekben vagyok. Az orvosok és a szülésznők nagyon sokat segítettek, mindent úgy csináltam, ahogy mondták. Ezúton is köszönök nekik mindent – fogalmazott az édesanya. Elmesélte azt is, hallotta felsírni a kislányát, „édes kis cuki” hangja volt, és a kórterembe is lehozták már hozzá.

ÉM-HE

