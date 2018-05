Miskolcon nyüzsgő Agorát teremtettek a civilek

Nyüzsgő agorára hasonlított szombat délután az Erzsébet tér, ahol negyvenegy szervezet képviseltette magát a III. Civil napon, melyet a város ünnepéhez kapcsolódóan rendeztek meg.

Betekintés a vakok életébe

A minifesztivál legfontosabb célja egymással és a nyilvánossággal összehozni, megismertetni a különböző ügyekért tenni akaró, aktív csoportokat.

Az önkormányzat, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület és a Civil Információs Centrum által közösen szervezett eseményen kirakodó várással, információs pulttal színpadi programok sorával várták a sokaságot. Volt olyan csapat, mely a halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegénységben tengődő családok életét hivatott segíteni, míg más a vakok és gyengén látók számára biztosít olyan programokat, melyek segítségégével az érintettek teljesebb életet élhetnek.

– Elég sok résztvevő figyelmét sikerült felkeltenünk az érzékenyítő és szemléletformáló, játékos programunkkal. Az épek ma belekóstolhatnak abba, hogy hogyan élünk mi, hogy használjuk a beszélő vérnyomásmérőket, mérlegeket. Betekintést kínáltunk a vakok életébe.

Volt értelme, kitelepülnünk, hisz az ilyen megmozdulások is apró lépések lehetnek a társadalmi esélyegyenlőség felé – nyilatkozta lapunknak Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók egyesületének egyik megyei vezetője. Barnóczki Gábortól azt is megtudtuk, számos integrált megmozdulást is terveznek. A közeljövőben például a látásproblémákkal küzdők közös jógaórán és lovagláson is szeretnének részt venni egészséges, ép embertársaikkal.

Az autisták jó munkaerők

– Örülök neki, hogy számos helyi civilt és helyi terméket is megismerhettem ma itt. Mi a műhelyünk kézművesportékáival, kosarakkal, különböző morzsolt fűszerkeverékekkel, gyógynövényekkel és konyhakerti zöldségek palántáival érkeztünk.

Mi mindent autista vagy fogyatékos munkaerővel állítunk elő természetes ­összetevőkből. Fűzfavesszőt, háncsot, fa alapanyagokat használnak fel a műhelymunka során. Az autisták igen megbízható munkaerők, fontos számukra, hogy hasznos tevékenységet folytassanak – magyarázta Bohus Viktória, a szociális farm vezetője, a ­Miskolci Autista Alapítványtól.

A szervezők már csak a résztvevők száma és az aktivitás miatt is elégedetten zárták a napot.

– Nagyon sokrétű, színes és sikeres találkozó volt a mai, rengeteg területről érkeztek a nonprofit alapon működő csoportok. Igen aktívak a nyugdíjas, a különböző betegegeket felkaroló vagy a szűrőprogramokat népszerűsítő szervezetek is – hangsúlyozta Sebestyénné Rákosi Virág, az önkormányzat civil és esélyegyenlőségi referense.

-Juhári Andrea-

