Miskolcon gyártelep az extrémek paradicsoma

A fiatalok általában kedvelik a kihívásokat, ezért választják sokan kikapcsolódási lehetőségként az extrém sportokat, amihez a miskolci Factory Aréna országos szinten elismert, korszerű terepet biztosít.

Az extrém sportok nem veszélyesebbek más sportágaknál, ha józan ésszel és megfelelő védőfelszereléssel gyakorolják. A miskolci Factory Arenában szakszerű edzésben és oktatásban részesülhetnek az érdeklődők és betekintést nyerhetnek ebbe a sajátos életformába. A görkorcsolya egy ideje kevésbé népszerű, újabban a parkour hódít, de a roller már tizenöt éve bevett közlekedési eszköz az átlagemberek körében is.

„Magyarország egyetlen olyan zárt terű skate parkjáról beszélünk, amely teljeskörűen kielégíti a görkorcsolyások, gördeszkások, BMX-esek, rollerosok igényeit. Emellett kint az udvaron található a pan track pálya. Az épített trialpályán pedig 2016-ban egykerekű kerékpáros Európa-bajnokságot tartottak. Idejárnak a parkourosok is, és van egy európai szintű mászócsarnokunk” – mutatta be a terepet Egri Zsuzsanna, a Factory munkatársa.

Önbizalmat és bátorságot ad

„Általában célirányosan érkeznek hozzánk az emberek. A kis rolleresek, akik most táborban vannak (hattól tizenhat éves korig), kifejezetten azért jönnek hozzánk, hogy tanuljanak. Oktatást és edzést tartunk nekik (például rendeztünk már rollerakadémiát is számukra). A görkorcsolya újabban kihalófélben van, most a parkour a legdivatosabb, amely Franciaország afrikai gyarmatairól származik. Ez tulajdonképpen az atlétikának egy akrobatikus változata, amihez semmilyen segédeszköz nem szükséges. Nekem a saját fiam sokáig downhill kerékpározott, mert fontos volt számára, hogy időnként megemelje az adrenalinszintjét. Az extrém sportok sok önbizalmat és bátorságot adnak, és a megfelelő védőfelszerelések használata mellett nem veszélyesebbek más sportágaknál. Persze azért azt látni kell, hogy ez egy különleges életstílus” – foglalta össze a szakértő.

DA

A balconing több, mint extrém

Az emberi fantázia nem ismer határokat, így újabb és újabb, akár szélsőséges mozgásformák jelenhetnek meg. Mallorcán a Magaluf nevű fürdőhelyen idén már három turista halt meg az úgynevezett balconing következtében. A fiatal és többnyire ittas nyaralók egyik balkonról a másikra szökellnek, vagy a teraszról próbálnak beugrani a hotel medencéjébe egyfajta bátorságpróbaként. A teraszozás nem nevezhető valódi sportnak, hanem vakmerőség és játék a halállal.

