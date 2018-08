Miskolci VSC: vissza a régi fény felé

Az elmúlt években nem arról szóltak a hírek a Miskolci VSC labdarúgócsapatának háza táján, hogy minden rendben lenne, ugyanis a gárda, a szakosztály nehéz körülmények, szűkös anyagi keretek között dolgozott. Most azonban úgy néz ki, hogy a tendencia megfordul: nemcsak azért, mert hamarosan befejeződik a Csokonai úti stadion rekonstrukciója, hanem azért is, mert Pachinger János edző irányítása mellett teljesen új szakmai irányvonal vette kezdetét.

Kaotikus állapotok

A tréner legutóbb az NB III-as Tállya KSE szakvezetője volt, ezen poszttól tavaly ősszel köszönt el.

– Utána még maradtam Tállyán az utánpótlásnál, ugyanis megkértek arra, hogy csináljam az U17-es és az U19-es csapatot, tehát sokat nem pihentem – kezdte nyilatkozatát Pachinger János. – A tavaszi idény vége felé kaptam egy hívást Tóth István szakosztályvezetőtől, hogy mit szólnék ehhez a feladathoz. Persze voltak kérdések, hogy pontosan hogyan nézne ki a dolog. Kiderült, nyár végére elkészül a pálya, ezáltal adva lesznek az infrastrukturális feltételek, valamint vannak rövid- és hosszú távú célok. Első lépésben a megyei II-t azonnal meg kellene nyerni, aztán majd a megyei I-ben meglátjuk. Az alapvető koncepció az volt, hogy hozzuk vissza az MVSC régi fényét. Teljesen alulról kell, kellett kezdeni, mert a klub teljesen leamortizálódott, amikor először lejöttem ide, a volt Honvéd-pályára, eléggé kaotikus állapotok voltak.

Pachinger János számára nem idegen környezet a Vasút, hiszen két évet játszott zöld-fehér mezben: vele két ezüst­érmet szerzett a csapat az NB III Tisza csoportban, az egyiket az 1997/1998-as, a másikat az 1998/1999-es szezonban.

– Van érzelmi kötődés, de nem is egy, hanem kétféle – közölte a 42 esztendős volt középpályás. – Életem első húsz évét ugyanis az MVSC-­pályától körülbelül egy kilométerre éltem le, néha-néha be is lógtunk a Kubikba. Olyan gyerekek voltunk, akiket vonzott az a pálya, az a gyep, ami akkor ott volt.

A beszélgetés közben vissza­tértünk az említett bajnoki címre, hogy ahhoz kell, kellett erősítés.

– Próbáltunk lépéseket tenni ebbe az irányba, a korlátokat figyelembe véve, de mégis úgy, hogy a csapat erősebb legyen, mint amilyen volt – árulta el az MVSC trénere. – A megyei I-ből tudtunk igazolni egy-két embert, Bőcsről, Szerencsről, Hidasnémetiből. Bízom benne, hogy ezek a srácok nagy segítségére lesznek a csapatnak. Ezenkívül megpróbáljuk az itteni értékeket megtartani, felépíteni. A futballban sosem lehet semmit sem biztosan kijelenteni, de mint mondtam, a cél az első hely, ám ebbe biztos bele akarnak majd szólni az ellenfelek is, akiknek nem ismerjük az elképzeléseit.

Át kell gondolni

A tréner hozzátette, amiket kért, tárgyi eszközöket – azért, hogy a foglalkozásokat megfelelő színvonalon meg lehessen tartani – próbálták, próbálják megszerezni a klub vezetői.

– Előrelépés másképpen nem lehet, csak ha adottak a minimális munkakörülmények – közölte Pachinger János. – Az anyagi háttérrel nem szeretek foglalkozni, ha nekem valamit ígérnek, elhiszem, hogy meglesz, ilyen ember vagyok. A megyei II-ről beszélünk, ahol olyan óriási anyagi lehetőségek nincsenek, nem is tartanám szerencsésnek, mert nem olyan a színvonal. A játékosok dolgoznak, tanulnak, utána jönnek futballozni. A srácok próbálják tartani a tempót, nekem nem egyszerű, rá kell hangolódni. Ugyanis az ember hozzá van szokva, hogy követel és muszáj teljesíteni, s bár követelni itt is kell, de itt amatőrökről van szó, így nagyon át kell gondolni a terhelést.

Az kiderült, hogy az MVSC futballistái a tervek szerint heti két edzésen fognak majd részt venni, amikor a szezon beindul. Az első, a hét eleji mindig a Honvéd-pályán lesz, míg a második, a mérkőzést megelőző az új Csokonai utcai stadionban.

Rendeződni látszik

A klub szakosztályvezetője az a Tóth István lett, aki korábban a Bőcs KSC-nél tevékenykedett. A szakember a megyeszékhelyen lévő, utánpótlás nevelő klub, a Borsod Futball Club – ahol szerepet vállalt – révén került kapcsolatba Illyés Miklóssal, az MVSC elnökével, majd vállalta el a munkakört.

„Örülünk annak, hogy rendeződni látszik ezen nagy múltú klubnak a helyzete. Köszönet azoknak, akik ezért tesznek, köszönet Jóner Gábor játékos-edzőnek, aki eddig vitte, aki eddig életben tartotta a Vasútnál a felnőtt futballt” – nyilatkozta Tóth István.

