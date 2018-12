Miskolci vlogger a bevetésieknél

A megyei rendőr-főkapitányság, és az idén Youtube-díjat is elnyert, a fiatalok között nagyon népszerű videós, Jánosik Gergő fogott össze azért, hogy minden fiatal számára egyértelmű legyen az üzenet: igen is van – méghozzá közelebb, mint gondolnák – segítség.

A megfelelő csatornán

Egészen újszerű eszközökhöz nyúl a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság az utóbbi időben, hogy a megfelelő információkat, felhívásokat, figyelmeztetéseket célba tudják juttatni a társadalom megfelelő rétegei felé. Ilyen például a korábban már bemutatott videósorozat, amelyben a rendőrautók kamerái által rögzített felvételekből mutatnak be olyan tipikus közlekedési szituációkat, amelyek gyakran vezetnek balesetekhez. A videók jól futnak a videómegosztó portálon, és figyelemfelkeltőre sikerültek, így talán több autóshoz eljutnak, mint az írott anyagok.

Van azonban egy olyan réteg, amelyet kifejezetten nehéz megszólítani, ezek pedig a nagyobb gyerekek, a tinédzserek. Ugyan a rendőrség már évek óta működteti hatékonyan az iskolarendőr hálózatát az egész országban, így megyénkben is, azonban érezhető, hogy a felsősök, vagy a középiskolás korosztály esetén hiába a helyben lévő segítség, mégis nehezen beszélnek a problémáikról. A tapasztalat az, hogy az őket ért sérelmeket – mint amilyen például az iskolai erőszak, a társaktól érkező verbális, vagy fizikai bántalmazás – nagy részük még a szüleiknek sem mondják el.

Ugyanakkor az is köztudott, hogy a tinédzserek alig-alig néznek televíziót, olvasnak nyomtatott kiadványokat, és az interneten sem elsősorban az írott tartalom az, ami érdekli őket. Az utóbbi években hatalmas térhódítása van a számukra készülő kisvideóknak. Ezek készítőit eleinte vloggereknek nevezték, hiszen videós blogokról volt szó, majd egyre több tematizált videó jelent meg az interneten, így jött a youtuber megnevezés a videókészítőknél. Míg az utóbbi időszakban már olyan sztármagasságokba emelkedtek ezek a – sokszor maguk is még csak tinédzser – videósok, olyannyira követik őket, az általuk diktált divatot, trendet a videót fogyasztók, hogy megjelent az influencer kifejezés, ami közvetlen fordításban véleményvezért jelent, vagyis olyan embert, aki a véleményével alakít, határoz meg trendeket. Ez a kifejezés valóban jelzi, mennyire nagy szerepe lehet ezeknek a vloggereknek a fiatalok életében.

Vidám videók

Ezt ismerte fel a megyei rendőr-főkapitányság, amikor felvette a kapcsolatot a miskolci Jánosik Gergővel, akinél nyitott kapukat döngettek, hiszen maga is azon gondolkodott, hogy miként lehetne foglalkozni ezzel a problémával.

– Nekem is volt hasonló problémám, én például festem a hajam, egyszerűen azért, mert tetszik, és bizony kaptam miatta rengeteg negatív dolgot, csúfoltak a kortársaim. Látom a fiataloknál, hogy ez jelen van ma is a mindennapjaikban, sőt jobban, mint az én generációmban. Hiszen ott az internet, amelyen keresztül akár arctalanul is még inkább tudják egymást bántani a gyerekek, fiatalok. Én könnyebben tettem túl magam a hasonló attrocitáson, fontos számomra a család, hozzájuk fordultam támaszért, de sajnos sok fiatal veszi a lelkére a bántásokat, és érzi úgy, hogy egyedül van vele. Ezen szerettünk volna változtatni a videóval – magyarázza Gergő, aki videósként aposztrofálja magát, mint mondja, az influencer kifejezést erősnek tartaná magára.

Néhány éve gondolt arra, hogy a külföldi tanulmányai során készülő, a családjának szánt videók talán mást is érdekelnének, és kezdte megosztani azokat. Majd, mivel volt érdeklődés, elkezdett célirányosan utazási videókat készíteni. Ezután jöttek a termékkóstolós anyagok és a tesztek, DIY videók, egyre bővítve azt, amivel foglalkozik.

– A célom az, hogy egy vidám, családi csatornát működtessek, ahol minden nap friss tartalommal látom el az érdeklődőket ugyanabban az időben, amit így, mint egy tévéműsort nézhetnek. Fontos számomra, hogy csak olyan témákkal foglalkozom, amelyekben nincs erőszak, csúnya beszéd, vagy bármi olyasmi, ami negatívan hatna a fiatalokra, akik megnézik – mondja. Valóban, csupa vidám videóval találkozni Gergő csatornáján, ahogy ő mondja: királyságos videók készülnek. Az egyébként nem könnyű témát is igyekezett könnyedén megfogni, hogy emészthetőbb legyen, viszont érdekes hátteret választott hozzá.

Célt érnek

– Én választhattam helyszínt, és a Bükki Közterületi Támogató Alosztály kiképző központját gondoltam ki, ahol a kiképzésbe pillanthatnak bele, akik megnézik a videót: akadálypálya, közelharc, lövészet. Szerettem volna megmutatni, hogy milyen kemények is a rendőrök. Közben elmondom, hogy mit jelent az iskolai erőszak, hogy forduljanak a szüleikhez, vagy kérjenek segítséget a rendőrségtől – avat be a videó részleteibe Gergő.

A videómegosztó portálon a kisfilmet több mint 32 ezren nézték meg egy hónap alatt, és majd’ hatszázan szóltak hozzá, kiöntve a szívüket az őket ért esetek kapcsán.

– Sok üzenetet is kaptam, és a közönségtalálkozókon is odajönnek hozzám gyerekek is szülők is, hogy elmondják, milyen jó, hogy van ez a videó, megkönnyebültek, hogy nincsenek egyedül, mást is érnek ilyen attrocitások, tudtak róla beszélni otthon. Ha csak tíz gyereknek segítünk ezzel, már megérte elkészíteni – tette hozzá Jánosik Gergő.

Horváth Imre

