Miskolci Vénusz: „Tényleg úgy mentek bele ebbe a csatába”

Miskolci Vénusz – WSH Tolna-Mözs 5–4 (2–1)

Miskolc, városi sportcsarnok, 100 néző. V.: Katona, Orosz.

Miskolci Vénusz: Ádám – Galambvári, Miliczki, Kovács A., Molnár E. Csere: Almási, Váradi, Visnyánszki, Tirpák, Bunda-Tóth. Edző: György Gábor.

Gólszerző: Miliczki (2), Molnár E. (2), Visnyánszki.

György Gábor: – Úgy gondolom, a lányok átérezték a helyzet súlyát, ennek a meccsnek a jelentőségét. A mérkőzés előtt lelkileg próbáltunk meg hatni rájuk, aminek meg is lett az eredménye. Most mindenképpen meg kell a csapatot egyben és egyenként a játékosokat is dicsérni. Mert tényleg úgy mentek bele ebbe a csatába, ahogyan az elvárható volt. Mindenki megérdemli a pozitív jelzőket a mai teljesítményért.

