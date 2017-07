Miskolci Termelői Nap: 24 vasárnap van mögötte

Júliusban ünnepli második születésnapját a Miskolci Termelői Nap, amit annak idején a helyi közösségek és a turizmus támogatására indított el a város. A rendezvényt a MIDMAR Nonprofit Kft. szervezi; minden hónap harmadik vasárnapján helyi termelők portékáiból válogathatnak a látogatók az Erzsébet téren. A rendezvényekhez mindig valami tematika is kapcsolódik: ősszel például a szüret, télen pedig a farsang. Az árusok mellett pedig szórakoztató programok is várják a látogatókat.

– A termelői nap 24 hónapja makacsul tartja magát – fogalmazott a szerdai sajtótájékoztatón dr. Kiss János alpolgármester, aki összegezte az elmúlt két év tapasztalatait. Hangsúlyozta, a rendezvénynek kettős szerepe van, egyrészt a turizmus erősítése, másrészt közösségépítés.

„A városba érkező turisták a Miskolcra jellemző ajándéktárgyak mellett az itteni, környékbeli ízeket is hazavihetik magukkal. Ezen túl pedig a termelői nap segít a miskolciaknak abban, hogy városukat élhetőnek, még inkább magukénak érezzék” – jelentette ki az alpolgármester. Hozzátette: persze ez utóbbihoz nem elég ez az egyetlen rendezvény, de a termelői nap fontos helyet vívott ki magának a miskolci programsorozatok között.

Jó példa

Dr. Kiss János azt is kiemelte, az elmúlt két évben a termelői nap segített a helyi, illetve a környékbeli termelőknek is abban, hogy helyben és országosan is jobban megismerjék őket. „A rendezvény ebből a szempontból is jó példa arra, hogy egy nagyvárosnak mekkora felelőssége van a régió tekintetében” – fogalmazott az alpolgármester.

Fejlesztések

Székely Róbert, a MIDMAR Nonprofit Kft. ügyvezetője a turizmus kapcsán sorolt adatokat: „Jelenleg 133 milliárd forintos fejlesztés zajlik Miskolcon, ebből 21-22 milliárd forint, ami a turizmus területét érinti. Valamint a továbbiakban még 7 milliárd forintos támogatásra is számíthat ez a terület. Ezekből a forrásokból elsősorban infrastrukturális fejlesztések valósulnak majd meg.” A fejlesztési területek közül kiemelte Lillafüredet, Tapolcát, Diósgyőrt, valamint a belvárost.

Székely Róbert arról is beszélt, hogy tavaly 360 ezer volt a miskolci vendégéjszakák száma, amivel sikerült az országos 14-ik helyet megszereznünk. A cél azonban az – folytatta –, hogy az első tíz desztináció közé kerüljön Miskolc.

– N. Szántó Rita –

