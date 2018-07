Miskolci srác a világ legjobb gokartversenyzői között

Huszonhárom éves egyetemista srác és szabad­idejében szeret gokartozni – ez a jellemzés nagyjából minden harmadik huszonéves fiúra jellemző. Az már kevésbé, hogy a gokart-világbajnokságon a világ nyolcvan legjobb pilótájával mérkőzik meg, ráadásul a tizennegyedik helyet szerzi meg hazája számára. Nánási Zoltánnak viszont ez is sikerült.

Így kezdődött

A fiatal miskolci srác egyébként a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar végzős hallgatója, gokartban pedig mindössze három évvel ezelőtt ült először.

– Az egész gokartozás akkor kezdődött, mikor egy csoporttársam, aki szabadidejében az egyik miskolci gokartpályán dolgozik, elhívott kipróbálni azt. Mivel a versenysportokat mindig is szerettem, nem kellett sokat noszogatni, aztán az első körök után annyira megtetszett, hogy először rendszeresen kezdtem kijárni próbálgatni a gokartozást, majd úgy gondoltam, versenyeken is meg kellene méretni magam – mondja Zoltán, majd gyorsan hozzáteszi, ekkor még csak miskolci hobbicsapatokban, hobbiversenyekben gondolkodott.

Elsőre a dobogón

Hamar kiderült, hogy minden tehetsége megvan ehhez a sporthoz, hiszen – folytatja – már a legelső versenyén a harmadik helyig juttatta csapatát, mivel ő futotta a legjobb időt. Ezt követően egyéniben is kipróbálta magát, ahol szintén rendre dobogós helyeken végzett. A fordulat 2016-ban jött (tehát egy évvel azt követően, hogy először gokartban ült), amikor a Miskolci Gokart Arénát az egyik szövetség hivatalos versenypályaként ismerte el. Innentől az ott elért eredmények a világranglistára is felkerültek. Zoltán ekkor döntötte el, hogy szeretne kijutni a szövetség világbajnokságára.

– A gokartos közösség legnagyobb elismerésére ez már 2017-ben sikerült, a magyar csapat tagjaként. A következő évben viszont úgy döntöttem, hogy egyéniben szeretném kipróbálni magam, ezért kifejezetten olyan versenyeket kerestem, amelyeken elegendő pontot gyűjthetek ahhoz, hogy kijussak az egyéni VB-re – részletezte Nánási Zoltán.

Hazánkból egyébként a miskolci tehetséggel együtt három pilóta mérette meg magát a június 14–16. között megrendezett olaszországi világversenyen. A magyarok közül Zoli végzett a legjobb helyen.

Őt magát is meglepte

– Meg is jegyezték, hogy a helyezésem valószínűleg egy jó ideig a legjobb magyar eredmény lesz ebben a kategóriában – mondja nevetve a fiatal, hozzátéve, a helyezése még őt magát is meglepte egy kicsit, hiszen azt a kezdetektől tudta, hogy olyan profi versenyzőkkel is meg kell majd küzdenie, akik gyakorlatilag gyerekkoruk óta gokarttal kelnek és fekszenek.

– Nehéz volt felfogni, hogy ezt az eredményt én tényleg elértem, pláne, hogy a versenyt követően a világ legjobbjai, többszörös bajnokok jöttek oda hozzám gratulálni – mondta Zoltán, aki zárásként elmondta, tervei szerint jövőre eggyel nagyobb kategóriában is kipróbálja majd magát, de természetesen csak úgy, hogy ne menjen az egyetem rovására, hiszen választott szakmájával később még komoly tervei vannak.

Tajthy Ákos

