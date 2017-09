Miskolci Sörfesztivál – Sör, buli, zene, fesztivál a Népkertben

Péntektől vasárnapig ismét dübörgött a buli a Népkertben, ahol – bár nyár elején úgy tűnt, nem lesz belőle semmi – idén is megrendezték a sörfesztivált. Azt pedig, hogy van igény a rendezvényre, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ezúttal is több ezren látogattak ki a koncertekre.

Szombaton fél nyolckor úgy tűnt, hogy nem is egy zenés fesztiválon vagyunk, hanem egy gasztronómiai rendezvényen. Sör helyett mindenki valamilyen étellel sétált a kezében, vagy támadta meg az asztalokat és teraszokat, hogy egyen valamit. Persze szó sincs arról, hogy az emberek (csak) enni jöttek volna, csupán arról, hogy erre a napra retro partyt hirdettek, ennek és a fellépőknek köszönhetően pedig döntően a negyvenesek és ötvenesek képviseltették magukat. Ebben a korosztályban pedig az alapozás nem négy felessel, hanem egy jó vacsorával indul.

Harminc fellépő

Az erőnlétre pedig szükség is volt, mert hajnalig dübörgött az Animal Cannibals vezette osztálytalálkozó, amelyet még az sem zavart meg, hogy a Saragossa Band másfél órás késése miatt kicsit átalakult a színpadsorrend. Sőt, a Kozmix személyében olyan zenekar is színpadra került, aki nem is szerepelt eredetileg a programban.

– A fiúk persze isznak sört, de én inkább pálinkapárti vagyok – mondta Nagy Deák Viktória, aki eddig minden sörfesztiválon kint volt, és az ideit sem hagyta ki. – Nagyon örülök a szombati retro partynak, de a vasárnapot még jobban vártam, ugyanis az R-GO-ban az egyik gida a keresztlányom lett. Kell ez a fesztivál, lehetne többször is, nem csak egyszer egy évben – tette hozzá.

A három nap alatt majd’ harminc fellépő gondoskodott arról, hogy az idei buli is felejthetetlenre sikerüljön.

ÉM-HI

