Miskolci repülőtér: nehéz a csomagolás

– Azért tartottuk fontosnak, hogy a sajtón keresztül reagáljunk, mert a korábbi cikkek alapján most mindenki azt hiszi, hogy minden rendben, nekünk már csak egy dolgunk van, csomagolni, aztán áprilisban átköltözni az új reptérre – kezdte a csoportot képviselő Ötvös Béla, aki egyébként a Borsod Megyei Repülőklub titkára is egyben.

A megállapodás szerint ugyanis – folytatta – csak a légi mentés jövője oldódott meg, ők csak annyit tudnak, hogy „valahol Kistokaj könyékén egy magánbefektető létesít majd egy új repülőteret.”

– Maga az elnök is csak utalt erre, de én úgy tudom, hogy még a tervezés fázisába sem jutottak el, nem látott erről senki egy hivatalos papírt sem. Nekem egyébként meggyőződésem, hogy azért, mert nincs is ilyen.

Még nagyobb problémának látja a titkár, hogy – ahogy fogalmazott – ha el is készült egy új létesítmény, az teljesen más alapokkal fog működni, mint a jelenlegi.

Új alapok?

– Azután, hogy megszűnt a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ), és létrejött a repülőklubunk, mi minimális költségtérítés mellett mindenki számára biztosítottuk a repüléshez való hozzáférést, viszont ha az új repülőtér magánberuházásban valósul meg, a legtermészetesebb dolog, hogy a tulajdonos majd azt szeretné, hogy mielőbb megtérüljön befektetése, sőt még profitja is legyen. Kérdés, hogy a korábbi formában hogyan tudunk majd működni – mondta Ötvös Béla.

A klub titkára sérelmezi azt is, hogy tudomása szerint a klub nem kap kárpótlást, pedig a régi repülőtéren lévő épületekre az elmúlt években milliókat fordítottak.

– Mindezt úgy, hogy a várostól az elmúlt 28 évben soha semmilyen támogatást sem kaptunk, miközben más sportágak igen. Végezetül: tudomásom szerint a sporttörvény úgy rendelkezik, hogy sportszervezetektől ingatlant csak úgy lehet elvenni, hogy méretében és funkciójában azonos másik ingatlant biztosítanak. Ez sem zavarta Miskolc és Szirmabesenyő vezetését – zárta Ötvös Béla.

Megkerestük Ablonczy Attila klubelnököt is, aki elmondta: tudja, hogy mindenki kötődik a mostani repülőtérhez, ő is hasonlóan érez, de „a maradásnak nincsen realitása.”

Fáj, de muszáj

– Hogyne fájna nekem is ez a költözés! Hát halottaink vannak itt eltemetve, volt, akinek a hamvait ott szórtuk szét, másoknak emléktáblákat állítottunk. Nincs olyan, akinek ne fájna az, hogy mennünk kell, viszont Miskolc és Szirmabesenyő úgy döntött, igényt tart a saját területére, mégpedig úgy, hogy teljesen más funkciót ad annak. A két település körbenőtt minket, régóta tudott volt, hogy ez egyszer bekövetkezhet – mondta.

Miskolc város repülőterének a helyét egyébként 1931-ben jelölték ki, és sokáig fontos katonai területnek számított, ám a múlt század második felétől kezdve fokozatosan veszítette el korábbi szerepét. A leépülés a rendszerváltás után is folytatódott, a repteret gyakorlatilag évtizedek óta a klub tagsága tartotta életben.

– Így jutottunk el a jelenbe, és abban egyet is értek a várossal, hogy olyan fejlesztéseknek adja ezt az értékes területet, melyek munkahelyeket teremthetnek. Viszont az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy miután megtaláltam az új területet, és kiderült, hogy alkalmas a repülés kiszolgálására, én tárgyaltam Miskolc városával, hogy vásárolja meg, annak vezetése viszont ettől elzárkózott. Ezután nem maradt más lehetőségem miskolci lokálpatriótaként és a repülés szerelmeseként, minthogy én oldom meg, hogy a repülés rendelkezésére bocsássam az új helyet – mondta az elnök. Majd köszönetet mondott a jelenlegi tulajdonosoknak is azért, mert áldásukat adták, hogy földjük a mezőgazdaság helyett a sportrepülést szolgálja.

Az elnök hozzátette, attól fél, hogy a tagság Ötvös Béla által képviselt részének abban igaza lesz, hogy évi tizenkétezer forintból az új helyen már nem lehet majd repülni, viszont – mint hozzátette – egy konditerembérletet, vagy sportedzéseket is sokan kifizetnek maguknak és gyermeküknek.

– Nem látom be, hogy ha ezekhez hasonló összegbe fog kerülni a havidíj, az miért ne lenne reális – hangsúlyozta.

Ha kell, átadja

Ablonczy Attila hozzátette, az új repülőtér a földméréseket követően már tervezési fázisban van, arról azonban későbbre ígért tájékoztatást, hogy a konkrét költözés mikor és hogyan fog történni.

– Azt még fontosnak tartom elmondani, hogy a terület a szakemberek szerint továbbfejleszthető akár egy nagyobb nemzetközi repülőtérré is, így amennyiben Miskolc később mégis fontosnak tartaná azt, hogy legyen saját létesítménye, én a jelenlegi kondíciókkal hajlandó leszek tárgyalni az átadásról. Nem nyerészkedni szeretnék, hanem csupán megtartani a repülés lehetőségét Miskolcon. Erre pedig jelenleg nincs más alternatíva – zárta Ablonczy Attila.

Tajthy Ákos

