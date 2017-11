Miskolci munkáltató is a legszerethetőbbek között

A Szerethető Munkahely Díj során 107 munkahely bizonyította, hogy érdemben tesz kollégái megtartásáért, köztük egy miskolci cég, a PV Napenergia Kft. is bekerült a legjobbak közé.

Egyedülálló gyűjtemény

Több mint 400 hazai cég indult neki, hogy megnyerje a díjat, az eredmények szerint a technológiaipari kisvállalkozásokban a legjobb dolgozni itthon. A bemutatott jó gyakorlatok egyedülálló ötletgyűjteményül szolgálhatnak a kollégák megtartásáért harcoló hazai vállalkozásoknak.

Sok volt az ötven főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozás.” Németh Anna

A magyar kis- és középvállalkozások egyre inkább küzdenek a munkaerőhiánnyal egy nemrégiben közzétett kamarai elemzés szerint. A megfelelő munkatársak megtalálása és megnyerése mellett, a vállalatvezetők 60 százalékának a dolgozók megtartása okoz nehézséget.

A szervező állásportál szeptemberben hirdette meg a Szerethető Munkahely Díjat, hogy megmutassa, Magyarországon százával vannak olyan cégek, amelyek tesznek azért, hogy hosszabb távon is sikeresen tartsák meg munkatársaikat. A versenyre több száz, 250 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozás nevezett. A pályázatok elbírálásában bárki részt vehetett, aki jelentkezett zsűritagnak a díj weboldalán.

Ötös volt a skála

Az elbírálás alapjai azok a bemutatkozók voltak, amelyekben a cégek munkatársai arról meséltek, milyen náluk a munkakörnyezet, milyenek szakmai fejlődési lehetőségeik, mennyire terheli a munka a magánéletüket, hogyan tudnak együttműködni a főnökeikkel, mik azok a mozzanatok, amelyek a közösséghez kötik őket, illetve miért maradnak ott a piaci csábítások ellenére is. A zsűri – az egyenlő esélyek szem előtt tartása érdekében – 10 véletlenszerűen kiválasztott képes és szöveges önjellemzés alapján osztályozhatta ötös skálán, mennyire lehet öröm az adott cégnél a munka.

A majdnem 600 fős önkéntes zsűri közel 3000 leadott szavazata alapján a legtöbb pontot kapott – az eredetileg tervezett 100 helyett, pontegyenlőség miatt – 107 cég nyerte el és használhatja egy éven keresztül a Szerethető Munkahely címet. Köztük tehát Miskolc legszerethetőbb munkahelye a PV Napenergia Kft.

„A győztes cégek legnagyobb része, közel 60 százaléka 50 főnél kevesebbet foglalkoztató kisvállalkozás. Nagyon örülünk, hogy a versenyen keresztül ők is be tudtak mutatkozni, hiszen ahogy a legfrissebb kamarai adatokból is látszik, éppen számukra okoz különösen nagy problémát a munkaerőhiány” – értékelte az eredményeket Németh Anna, a DreamJo.bs társalapítója.

– Szaniszló Bálint –

Még különdíjak is lesznek

A verseny nem ért véget, hiszen a november 24-ei díj­átadón a Coca Cola Magyarország, az Invitel, a CIB Bank a Café PR és a CX-Ray képviselőiből álló szakmai zsűri négy különdíjat és értékes nyereményeket oszt ki Magyarország 107 legszerethetőbb vállalkozása között.

