Miskolci Mobilitási Hét – A jövő héten otthon hagyják az autót?

Szombaton az „Autó nélkül a természetben” elnevezéssel ismét megrendezzük kerékpáros teljesítménytúránkat a Bükkben, amelyre reggel 9-től lehet nevezni és indulni a Királyasztaltól 30, 50, 80 és 110 kilométeres távokon – kezdte ismertetőjét Egri Zsuzsanna, a Komlóstetői Kerékpáros Klub vezetője, a szeptember 16–22. között megrendezésre kerülő miskolci Európai Mobilitási Hét egyik főszervezője az Ökológiai Intézet Alapítvány tegnapi sajtóreggelijén. – Másnap, azaz vasárnap Miskolci Termelői Nap lesz az Erzsébet téren, ahol teherkerékpárok kerülnek bemutatásra, amelyeket ki is lehet majd próbálni. Érdekes programnak ígérkezik a városnézés RIKSA-taxival, de lesz utcai játszóház, ügyességi és közlekedésbiztonsági játékok.

Hétfőn eljutási verseny

Egri Zsuzsa elmondta azt is, hogy hétfőn kerül sor a minden évben nagyon várt Eljutási versenyre. Ismert, hogy ekkor Felső-Majláth és a Városház tér között villamos, autóbusz, autó, kerékpár, futó és roller méri össze erejét annak kapcsán, hogy ki lesz a leggyor­sabb. Start: reggel 7 óra körül. – Bárki bekapcsolódhat a versenybe! – hangsúlyozta, és beszélt a jövő héten a miskolciakra váró számtalan színes programról, eseményről, úgymint a Magyar Autóklub országjáró közlekedésbiztonsági oktatási programjáról, a Városrészi Mobilitás Napokról (Diósgyőr, Avas), a Kidical Massről, az Egyetemi Sportnapról, a Bringás reggeliről, a jövő pénteki Európai Autómentes Napról és természetesen az immár 21. Critical Mass is szóba került. Mindezekről részletesen (a programok változhatnak, bővülhetnek) a Miskolci Mobilitási Hét, Autómentes Nap elnevezésű Facebook-oldalon lehet olvasni és érdemes lapunkat is figyelni.

Nagy Dezső, a miskolci Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referense arról beszélt, hogy Miskolc tizenhetedik éve vesz részt az Európai Mobilitási Héten és az autómentes napokon.

– A város jelentős erőforrásokat fordít arra, hogy mindezek szellemében jöjjenek létre beruházások és minden évben megvalósuljon az egyhetes figyelemfelkeltő rendezvénysorozat – mondta.

F. Nagy Zsuzsa, a Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány munkatársa, a sajtóreggeli házigazdája Az élet forrása című projektet mutatta be.

– Egy pályázatnak köszönhetően több programot sikerült három éves sorozatba megterveznünk, ami közkedvelt volt – tudtuk meg. – Az ÖKO Napközik, a Főző Táborok már ennek részei voltak, de ősszel, télen folytatódnak programjaink.

