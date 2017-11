Miskolci lány lett Miss Európa

Polgár Dorottya, a Miskolcon született szépséges magyar lány már többször is bebizonyította, hogy érdemes az emberek figyelmére. Rengeteg versenyen indult, fiatalkora óta minden lehetőséget kihasznál, hogy próbára tegye magát, és megmutassa szépségét. Dotti ráadásul nemcsak királynőként, de énekesnőként is próbált már érvényesülni, az X-Faktorban is elindult, nemrég pedig a The Queen of Eurasia 2017 című szépségversenyen bizonyított.

A Budapesten élő fiatal lány egy igen neves díjat zsebelt be a Törökországban megrendezett versenyen, ő lett Miss Európa. A szépség közösségi oldalán örömmel tájékoztatta ismerőseit és barátait a jó hírről, de számukra eddig is nyilvánvaló volt, hogy Dotti a legszebb, most azonban ezt egy koronával is elismerték.

Forrás: life.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA