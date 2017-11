Miskolci kutyagazdik, vigyázat!

„Figyelem! Észak- és Dél-Kiliánban több helyen mérget találtak. A szer erős, folyékony állagú, gyors felszívódású. Az azonnali állatorvosi beavatkozás ellenére több kutya is áldozata lett ennek a gonosztettnek. Gyerekesek, kutyások vigyázat!!!”

Egy kockás papírra írták a fenti figyelmeztetést és ragasztották ki az egyik Kilián lakótelepi társasházban. A felhívás a közösségi oldalra is felkerült, ahol riadtan kérdezik a kommentelők, milyen méregről van szó, és hogy került a kutyák szervezetébe. Mint kiderült, az elmúlt héten eddig legalább négy eb lett az áldozata a kihelyezett méregnek. Szerdán két hölgy sétáltatta kutyáit a Kilián lakótelepi parkban, ami után a kedvencek kínok kínja között pusztultak el. Az egyik kutya hányt, ment a hasa, lebénultak a végtagjai, rángógörcsei voltak, pillanatok alatt öntudatlanná vált. Állatorvoshoz vitték, de nem lehetett rajta segíteni. A másik kutyát pedig az állatorvosnak kellett elaltatnia. A kutyák tetemét bevitték az állat-egészségügyi telepre, mivel a gazdáik hatósági állatorvoshoz szeretnének fordulni.

A Miskolci Állat-egészségügyi Telep telepvezetője, Görcsösné Szegedy Eszter lapunknak elmondta: a két tetem valóban náluk van, ők tárolják, de a vizsgálatot a kijelölt hatósági állatorvos fogja majd végezni. Ez egyelőre még nem történt meg.

Saját tapasztalat egyébként az, hogy hazánkban gyakran mérgeznek meg kutyákat, macskákat, sőt olykor haszonállatokat is. Ennek egyik oka a felelőtlen állattartás, a másik pedig azon emberek rosszindulata, akiket zavarnak az állatok. Leggyakrabban patkányméreggel pusztítják el a házi kedvenceket, de használnak csigaölő szert, fagyállót, sőt a xilit édesítőszert is. A két utóbbi azért is veszélyes, mert az ízük édes, amit az állatok szívesen felnyalogatnak, sorolta a telepvezető.

Az állatok mérgezése egyébként állatkínzásnak számít, ami bűncselekmény, és akár 3 évig terjedő szabadságvesztés is járhat érte.

ÉM-HE

