Miskolci Közgyűlés – Kamerák sok százai vigyáznak majd Miskolcon a közrendre

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében belátható időn belül 900 térfigyelő kamera fogja vigyázni Miskolc szinte valamennyi frekventált helyét, hogy megelőzze a közterületi bűnözést, vagy – ha már megtörtént a baj – lefülelje a közterületi bűnözőket.

A biztonságérzet érdekében

A közterületi térfelügyeleti kamerarendszer további bővítése és korszerűsítése, valamint a jövőben kialakítandó Városi Operatív Műveleti Központ elősegíti a Miskolci Rendőrkapitányság és a Miskolci Önkormányzati Rendészet bűnmegelőzési és bűnüldözési munkáját.

A bővülő hálózat hozzájárulhat a lakosság szubjektív biztonságérzetének növeléséhez és az általános közbiztonság megvalósulásához is. Az előterjesztő szerint nagy hatással lesz majd a közterületen elhelyezett szobrok, utcabútorok, játékok, növények – mint köztulajdonú tárgyak – állagának megóvására.

Eddig is eredményes volt

Kovács László Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője elmondta, hogy a már eddig is üzemelő kamerahálózat révén több utcai bűnelkövetőt, vagy szabálysértőt sikerült elkapni, így megelőző hatása is van a rendszernek. Kimutathatóan csökkent a közterületen elkövetett garázdaságok, rongálások száma. A játszóterek közelében elhelyezett kamerák biztonságérzetet adnak a szülők és a játszó gyermekek számára is.

– Egyértelműen kijelenthető tehát, hogy a közterületi térfelügyelő kamerák által felügyelt területeken a bűncselekmények és szabálysértések felderítési hatékonysága nőtt – jelentette ki a vezető. – A kamerarendszer által rögzített bűncselekmények felvételeit a rendőrség sok esetben eredményesen használta fel a bűnesetek felderítése során. Ezek a felvételek bizonyítékul szolgálhatnak, ezáltal társadalmi hasznosságuk tetten érhető.

Megtudtuk, hogy a bővítés azt jelenti, hogy a város 458 helyén 768 kamerát helyeznek el. A megfigyelési pontok elsősorban közbiztonsági és bűnmegelőzési, városi érdekek és értékek igényfelmérése alapján, széles körű egyeztetés révén történt meg. Az operatív központot az Ifjúsági Ház színháztermében alakítják ki, ahol egy időben akár 16-an teljesíthetnek szolgálatot, figyelve az összesen 24 monitor képét. Munkájukat helyzetfelismerő szoftverek is segítik majd.

Állami segítséggel

A miskolci közterületi kamerarendszer bővítésének költségeit – a Modern Városok Program keretei között – a magyar állam fedezi. A kiépítendő optikai hálózat és az adatátviteli rendszer üzemeltetési költségeit 2020-ig a Belügyminisztérium állja, az egyéb, későbbiekben felmerülő költségek (például áramdíj, javítási költségek) az önkormányzatra hárulnak. Mindez azonban megtérül a rendszer működésének áldásos hatása révén.

– Szaniszló Bálint –

