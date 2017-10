Miskolci közgyűlés – Idősekről, idősekért folyt a vita

Az elmúlt időszakban egy újabb cég, a kínai nagyvállalatok egyike választotta Miskolcot. Kilenc hónap alatt sikerült elérni, hogy a gyár termeljen, jelenleg pedig 1500 dolgozót foglalkoztat. Az ideérkező cégek számára Miskolc gyorsan tud iparterületet kialakítani, illetve elindult egy rendszer, ennek köszönhetően a város gyorsan tud reagálni a munkaerőpiac igényeire. Mindezt dr. Kriza Ákos polgármester mondta napirend előtti felszólalásában az októberi testületi ülésen. Kitért arra is, hogy a kormányzat nem titkolt szándéka, Miskolc újra a régió gazdasági húzó­ereje legyen.

A helyi demokrácia gyakorlásával és a város humán-szolgáltatásával kapcsolatos előterjesztések tárgyalásával kezdődött az ülés. Ebbe a kategóriába sorolták a város Településszerkezeti Tervének, valamint Építési Szabályzatának módosítását, a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotását, az Idősek Tanácsa megalakítását és a szociális intézményeket érintő döntések meghozatalát, így ezeket összevonva vitatta meg a testület. A legtöbben – kormánypárti és ellenzéki oldalról is – az idősekkel kapcsolatos napirendhez szóltak hozzá.

Nem csak pénz…

– Miskolc elkötelezett abban, hogy a nyugdíjasok komfortérzetét emelje – fogalmaztak a fideszesek. – 2010 óta tapasztalhatták, számos olyan intézkedés történt, ami szüleink, nagyszüleink életét gazdagabbá, jobbá teszi. A 2014-ben megalapított Salkaházi Sára program keretében nemcsak pénzt kapnak a szépkorúak, hanem kulturális programok, közbiztonsági intézkedések is segítik, hogy jól érezzék magukat Miskolcon.

Az is kiderült, a városban működő több mint 30 idősek klubjának biztosítanak 50 ezer forintos támogatást. „Miskolcon eddig is folyamatos volt a konzultáció a polgármester és nyugdíjas szervezetek között, sok építőjellegű tanácsot adtak a városvezetésnek. Az Idősek Tanácsa ezt erősíti majd” – fogalmaztak a Fidesz-KDNP képviselői.

A kormánypárti frakciók kritikával illették az ellenzéket, főleg a Jobbikot, a KDNP szerint Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője korábbi kijelentésével megsértette a nyugdíjasokat és bocsánatot kellene kérnie.

Jakab Péter szerint azonban a Fidesz és KDNP képviselői valótlanságot állítanak, szándékosan félreértelmezve korábbi kijelentését. Az ellenzéki párt felszólalói ennek ellenére üdvözölték az Idősek Tanácsának létrehozását. Reményüket fejezték ki, hogy megfelelően tudja majd az idősek érdekeit képviselni a kormánnyal szemben, és nem csupán politikai platform lesz.

Miben lesz más?

A szocialisták a közgyűlés működését kifogásolták, egészen pontosan azt, hogy több fajsúlyos napirendet összevonva kell megtárgyalniuk. Valamint az MSZP rákérdezett arra is: a most megalakult Idősek Tanácsa miben lesz más, mint az eddigi volt, mitől szolgálja majd jobban az idősek érdekeit.

A szociális intézményekkel kapcsolatos napirendnél pedig arra mutattak rá a szocialista képviselők, hogy a Szent Hedvig nyugdíjas otthon esetében 87 ezer forintos díjat állapított meg a város, ami magasnak mondható, ezért – jelentették ki a baloldali képviselők – meg kellene fontolni ennek csökkentését.

Rendelők újultak meg

Az önkormányzat egészségügyi ellátórendszeréről szóló beszámoló elfogadását is tárgyalta a miskolci testület, igaz, ellenzéki oldalról hiányolták magát a beszámolót. Az előterjesztés ugyanis csak annak összefoglalóját tartalmazta. A Fidesz példaértékűnek, majdhogynem példa nélkülinek nevezte azt a fejlesztést, ami az elmúlt két ciklusban történt a város egészségügyi ellátásában. Kiemelték, hogy több rendelő megújult, illetve létrehoztak két egészségházat is. A jövőben pedig újabb rendelőket újítanak fel, illetve újakat is építenek, például a Lyukóvölgyben.

– N. Szántó Rita –

