Miskolci közgyűlés – Dolgozói apartmanok lesznek a miskolci húszemeletesben

A megyeszékhely közgyűlése fontos döntéseket hozott csütörtöki ülésén. A közterületi renddel és közbiztonsággal kapcsolatos rendeletek módosítása – más dolgok mellett – azt a célt szolgálta, hogy ne tartózkodjanak hajléktalanok életvitelszerűen a város utcáin, hanem az ellátórendszert vegyék igénybe. Ehhez is kapcsolódva szigorodik a városban működő üzletek, boltok nyitvatartási rendje, hogy este – az indokoltlanul nyitva tartó egységek – ne zavarják a lakosság nyugalmát.

Bővül a kamerarendszer

A város egyre jobb közbiztonságának további javítása érdekében a közgyűlés döntött a már eddig is eredményesen működő közterületi kamerarendszer bővítéséről. Ugyanis a Modern Városok Program keretében olyan fejlesztés kezdődhet el, amelynek révén hamarosan 900 kamera vigyázza a város közterületeinek rendjét. A hozzá kapcsolódó központ révén a nap huszonnégy órájában nyílik lehetőség minden frekventált terület megfigyelésére.

A közrend érdekében

Mint megtudtuk, a rendszer olyan helyzetfelismerő, helyzetelemző szoftvereket is tartalmaz, amelyek segítik a megfigyelők munkáját és a bűnmegelőzés hatékonyságát. Annak idején Miskolc volt az első hazai nagyváros, amely megalapította az önkormányzati rendészetet és a közterületi kamerarendszer kialakításában is hasonló sikereket mondhat magáénak, hiszen nincs még egy olyan magyar város, ahol ilyen fejlett hálózat segítené a közrend fenntartását.

A miskolci önkormányzat régi terve, hogy a lehető leghatékonyabban bővítse önkormányzati bérlakásállományát. A megyeszékhelyen működő egyre több termelőcég további fejlődése érdekében ugyanis elengedhetetlenné vált, hogy minden időben elegendő munkaerő álljon rendelkezésre. Az önkormányzat álláspontja szerint a fejlődés záloga abban rejlik, hogy Miskolc a szakképzett munkaerő befogadóvárosa legyen. Így vált első rendű fontosságúvá, hogy az önkormányzat közreműködésével megfelelő mennyiségű és minőségű lakhatási lehetőség álljon rendelkezésre.

Ennek megoldásáról is döntött tegnap a város közgyűlése: a város emblematikus épületét, a Szentpéteri kapui 20 emeletes komplexumot korszerű apartmanházzá alakítják át. Ehhez természetesen az épületet teljes körűen fel kell újítani és a belső átalakításokat is el kell végezni. Ehhez – dr. Kiss János alpolgármester elmondása szerint – saját erőt és külső pénzforrást is szeretnének felhasználni.

A húszemeletes bérház 117 lakása közül egyébként 93 lakás az önkormányzaté, 24 pedig magántulajdonban van. Utóbbiakra az önkormányzat vételi ajánlatot tesz. A közgyűlés az ajánlat megtételére hatalmazta fel dr. Kriza Ákos polgármestert.

