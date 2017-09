Miskolci fórumon találkoztak a gazdák

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete és a Borsodi Fiatal Gazda Egyesület szervezett közösen gazdafórumot csütörtök délután Miskolcon.

Jó ma magyar gazdának lenni, még ha nem is könnyű.” Riz Gábor

Használható ismeretek

Ahogy Fáy Attila, a fiatal gazdák elnöke fogalmazott: az volt a céljuk, hogy olyan témák kerüljenek napirendre, amelyek a mindennapi gazdálkodásban is felhasználható ismereteket adnak. Hiszen a szervezetük pontosan azért jött létre, hogy a fiatal, induló gazdákat segítsék, fogják össze itt a megyében. Taskó József, az agrárkamara megyei elnöke köszöntötte a megjelent érdeklődőket és vázolta a programot, mindenkinek jó fórumot kívánva. Majd Riz Gábor országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési kormánymegbízott beszélt arról, örvendetes, hogy erősödik a megyében a klasszikus mezőgazdaság.

– Járom a megyét, és látom, hogy egyre több helyen művelt a határ, egyre kevesebb az olyan terület, amely ne lenne művelve, gondozva, a gazdáktól pedig azt hallom, hogy egyre jobbak a termés­átlagok – mondta.

A pályázatok kapcsán megjegyezte: haladnak a maguk útján, még ha néha úgy is tűnik, hogy lassú a kifizetés, de mindenki érdeke, hogy megfelelő helyre kerüljenek a források.

– Jó ma magyar gazdának lenni, és egyre jobb, még ha nem is könnyű – tette hozzá.

Előadások

A délután folyamán Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár tartott előadást a Vidékfejlesztési Program eddigi eredményeiről. Petrik Máté – úgy is mint az egyik kidolgozója – beszélt a Digitális Agrárstratégiáról és mutatta be a precíziós gazdálkodást a gyakorlatban. De szó esett az agrárfinanszírozási lehetőségekről és a sikeres gazdálkodáshoz szükséges gondolkodásmódról is.

