Miskolci fogalmazó lett a legkiválóbb pervezető

Az Országos Bírósági Hivatal első alkalommal hirdette meg idén az Országos Pervezetési Versenyt, ahol bírósági fogalmazók és titkárok mérhették össze tudásukat egy tárgyalás szimulálásával a szakmai hallgatóság és a zsűri előtt.

Nagy Olivér és Kis Ottó

A regionális elődöntők után 6 csapat jutott az országos döntőbe, ahol szerepkártyákat kellett húzniuk, melynek segítségével egy-egy tárgyalást játszottak el. A polgári ügyszakban a versenyzők Nagy Olivér és Kis Ottó közös tulajdon megszüntetése iránti ügyében döntöttek.

„Nagyon nagy örömmel és még nagyobb büszkeséggel tölt el, hogy a pénteken megrendezett döntőben a Miskolci Törvényszék bírósági fogalmazója, dr. Tóthné dr. Majoros Tünde – magas szintű szakmai és pervezetési, jogszabály-ismereti képességeit megmutatva – polgári ügyszakos bíróként első helyezést ért el, elhozta a Legjobb Bíró 2019 díját, egyben a győztesnek járó vándorkupa is első alkalommal került a Miskolci Törvényszékre” – fejezte ki gratulációját a Miskolci Törvényszék elnöke, dr. Répássy Árpád.

A legjobb volt

Dr. Tóth Imre, a Miskolci Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium vezetője is elmondta, az eredmény jól példázza a bírósági fogalmazói évek magas szintű szakmai felkészülését. A jövő bíráinak ez az első „szárnypróbálgatásuk élesben” a tárgyalóteremben, ahol nemcsak ügyfelek, de még egy szakmai zsűri is felügyeli tevékenységüket. A Miskolci Törvényszék fogalmazója azonban nemcsak szakmai jártasságáról, kiváló jogszabályismeretéről, hanem lényeglátásáról, határozottságáról és döntésképességéről is számot adott a verseny során.

