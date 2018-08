Miskolci érem a junior öttusa-világbajnokságon

A csehországi junior világbajnokság női döntőjében, szombaton három magyar sportoló állt rajthoz, Barta Luca, Gulyás Michelle és a miskolci Swimming PC versenyzője, Guzi Blanka, akik mindannyian a csütörtöki selejtezőkből jutottak be a 36 fős fináléba.

A harmadik fokon



Az első számban, az úszásban, Gulyás Michelle produkálta a legjobb időt a mezőnyben, míg Guzi Blanka a 18., Barta Luca pedig a 21. volt. A folytatásban, a vívásban Gulyás Michelle 20/15 mutatóval a 13. helyen zárt, Guzi Blanka 17/18-cal a 17., Barta Luca 15 győztes és 17 vesztes asszóval a 27. lett. A lovaglás mindhárom lánynak jól sikerült: Gulyás hibátlan lovaglásáért a maximális 300 pontot kapta, Guzi 15 hibaponttal 292 pontot szerezve a 15. volt, Barta 8 hibapont levonásával 296 pontot gyűjtött, és ezzel ebben a számban a 8. volt. A kombinált szám, a futás és lövészet Blankának sikerült, aki a 3. helyet szerezte meg; Luca a 28., Michelle a 29. helyen zárt. Ez egyben azt jelentette, hogy Gulyás Michelle az összesített pontversenyben a 7. lett, Guzi Blanka a 11., Barta Luca pedig a 18. Ez pedig egyben azt eredményezte, hogy a magyar együttes, a győztes Olaszország és a második Kína mögött a dobogó harmadik fokát szerezte meg. A junior világbajnoki egyéni címet az olasz Elena Micheli szerezte meg, aki kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően előzte meg a spanyol Laura Hereidát és a kínai Xiuting Zhongot.

Nagyon szép



– Blankának valójában ez volt az első döntője, hiszen a junior Eb-n nem volt selejtező. Meg kell szoknia, hogy itt a futás már nem ugyanolyan, mint két nappal korábban a selejtezőben, tapasztalatot kell szereznie, ehhez képest nagyon szép, amit elért az egyéni tizenegyedik hellyel. ­Michelle-nek már voltak döntői, de neki is több rutint kell szereznie. Két körön át versenyben volt a harmadik helyért, végül hetedik lett. Luca jól futott, neki a lövészet nem ment, tizennyolcadik helyen jött be. De már az is dicséretes, hogy mindhárom lány döntős volt, csapatban pedig csak két pont hiányzott az ezüstérmes Kína megelőzéséhez – nyilatkozta Kállai Ákos, a női szövetségi kapitány az utanpotlassport.hu-nak.

ÉM-BCS

