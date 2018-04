Miskolci érdekvédő lett a PDSZ ügyvivő elnöke

Szűcs Tamást választotta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ügyvezető elnökévé a szakszervezet országos választmánya április 14-én. Az új elnök a Földes Ferenc Gimnázium tanára, és eddig a PDSZ regionális ügyvivőjeként tevékenykedett.

Lapunknak elárulta, nem érte váratlanul elnökké választása. Egy-két éve már nyilvánvaló volt, hogy az országos vezetésen belül sokan megújulást és személyi cserét szeretnének.

Nem ismeretlen feladatkör

„Többen jelezték, hogy velem tudnák elképzelni a további munkát” – mondta Szűcs Tamás. Hozzátette: az elnöki feladatkör számára nem ismeretlen, hiszen két ­hosszabb időszakban dolgozott a PDSZ vezetésében. Egyelőre részmunkaidőben végzi feladatait, de a következő tanévtől talán már teljes munkaidőben látja el az elnöki munkát.

A szakszervezet további munkájáról szólva hangsúlyozta: szeretné, ha a PDSZ szakmailag megalapozottabb lenne és gyorsabban reagálna a különböző problémákra. Szeretnék megszólítani az egyetemen és főiskolán tanuló leendő pedagógusokat, hiszen ők lesznek a következő pedagógusgeneráció, „ha egyáltalán lesz, aki a jelenlegi feltételek mellett vállalja ezt a munkát…” Céljuk a PDSZ létszámának növelése, hiszen egy szakszervezet súlyát az határozza meg, hogy hány tagja van, hangsúlyozta.

Intézményi autonómia kell

Szűcs Tamás elmondta, szeretnék elérni, hogy önálló oktatási minisztérium legyen. Véleményük szerint az intézményi autonómiát is vissza kell állítani. A tankerületeknek olyan feladatot kellene betölteniük, amilyet korábban az önkormányzatok töltöttek be. De harcolni fognak a szakszervezeti tisztségviselők munkakörülményeik javítása érdekében is. Szűcs Tamás szintén fontosnak tartja a Nemzeti alaptanterv „átszabását”, és azt, hogy amíg annak bevezetése „kifut”, addig átmeneti szabályozókat vezessenek be.

– HE –

