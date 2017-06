Miskolci Egyetem: Megújulás 1,8 milliárdból

A felsőfokú oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítását, az oktatásban való részvétel növelését segíti az a több mint 1,8 milliárd forint támogatású projekt, melyet kedden mutattak be az egyetem vezetői és szakemberei a Népkerti Vigadóban. Az EFOP-os projekt címe „Főnix -ME” – Megújuló Egyetem.

Az egyetem b­­izonyította megújulási képességét­­­.” prof. dr. Torma András

Bárdosné dr. Soós Viktória projektvezető ismertette: a projekt az egyetem megújítását, versenyképességének fokozását tűzte ki célul. Kiemelt feladat az intézmény szolgáltatási és képzési minőségének, hozzáférhetőségének javítása, valamint a régióban jelentkező területi és társadalmi hátrányok csökkentése.

– Szeretnénk, ha a diplomások aránya emelkedne, javítani kívánjuk a fogyatékkal élő és a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci esélyeit.

Növelni szeretnénk vonz­erőnket a külföldi hallgatók körében, valamint célunk a sportoláshoz és az egészségnevelő szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése. Az 1,8 milliárd forintos pályázati támogatás 48 hónapon keresztül áll rendelkezésünkre céljaink megvalósítására – sorolta a projektvezető.

Mérföldkő

Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem kancellárja úgy fogalmazott: az intézmény újabb mérföldkőhöz érkezett, hisz a projekt segítségével megújulhat az egyetem, újragondolhatja önmagát.

– Mivel most pénzügyileg és gazdaságilag stabil az intézmény, stratégiai és oktatásminőségi fejlesztéseket hajthatunk végre. A projekt kilenc alprojektből áll. Ezek között van, amelyik a nemzetköziesítést tűzte ki célul, de a képzési porfóliónk átalakítása, felülvizsgálata, modernizálása is része a megújulásnak. Modern módszertannal és eszközökkel reformáljuk meg az oktatást, élvezetessé tesszük a képzést a hallgatóink számára. A projekt része a sportélet megújítása, és az aktív sportélet fenntartása, de része az ózdi és sátoraljaújhelyi kihelyezett képzési központjaink szeptemberi indítása is – ismertette a kancellár.

Akár a főnixmadár

A Miskolci Egyetem rektora, prof. dr. Torma András jelezte: az intézmény bevételének legnagyobb részét jelenleg az uniós források biztosítják. Ez látszólag könnyű pénz, de valójában rendkívül nehéz, hiszen a szigorú EU-szabályoknak megfelelően kell felhasználni ezeket a támogatásokat. A mostani projekt, mint ahogy a neve is mutatja, lehetővé teszi, hogy főnixmadár módjára újuljon meg az egyetem.

– Az intézmény az elmúlt 300 évben bizonyította folyamatos megújulási képességét, és a mostani projekt lehetőséget teremt arra, hogy az egyetem ismét bizonyítsa ezen képességét – hangsúlyozta a rektor.

ÉM-HE

