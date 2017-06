„Itt születtem, itt tanultam, így itt szeretnék dolgozni is!”

A fiatalok talárban, a szülők és rokonok ünneplőben. Villannak a fényképezőgépek, itt-ott előkerülnek a zsebkendők is. Megható pillanatok, amikor a sok-sok tanulás után az egyetemi hallgatók megkapják diplomájukat.

Csütörtök délelőtt a Miskolci Egyetemen jártunk, ahol a Gazdaságtudományi Kar és az Egészségügyi Kar diákjai vehették át megérdemelt oklevelüket. Az ünnepség előtt kérdezgettük a fiatalokat az egyetemi évekről, a tanulásról, a jövőről. Nem mindenki akart válaszolni, de azért akadtak bátor és nyitott fiatalok is.

Segíteni akar

Ráski Brigitta például, aki az Egészségügyi Karon szerzett alapdiplomát gyógytornász szakon.

– Én mindig az embereken akartam segíteni, ezért természetes volt számomra, hogy ezt a szakot választom. Úgy gondolom, ezzel a végzettséggel lehetőségem adódik, hogy jobbá tegyem az emberek egészségi állapotát – mondja Brigitta. Lelkesen teszi hozzá:

Szépek voltak az egyetemi évek. A selmeci hagyományok különlegessé teszik az itt tanulók életét. Én például részt vettem a balekavatáson, ami örök emlék marad számomra. Sokat kellett tanulnom, de azért maradt idő más programokra is.

Brigitta elárulja: szeretne dolgozni, már több helyre is beadta a jelentkezését. A jövőjét itt képzeli el Miskolcon vagy a környékén. Ha nem sikerül, akkor Budapesten vagy más városban, de mindenképpen Magyarországon. Ő nem tartozik azok közé, akik a magasabb fizetésért külföldre mennének. Mint mondja, szereti Miskolcot, szeret itt élni, nem szívesen költözne máshová.

– Azt nem tudom, hogy a többiek hogyan gondolkodnak erről, de engem nem a pénz motivál, hanem számomra az emberek a fontosak. Én segíteni szeretnék nekik – fogalmaz Brigitta.

Itt maradnak

Szintén az Egészségügyi Karon végzett Török Evelin, egészségügyi szervező szakon. Ő is azt mondja, nagyon élvezte az egyetemi éveket. Igaz, szorgalmasan kellett tanulnia, de azért maradt idő szórakozásra, és számára is élményt nyújtottak a selmeci hagyományokkal kapcsolatos szokások, programok. Jelentkezett mesterképzésre, úgyhogy még továbbtanul, de már arra is gondolt, mi lesz az iskolai évek után.

Török Evelin | Fotó: Bujdos Tibor

– Azt még nem tudom, hogy el lehet-e helyezkedni ezzel a diplomával, de úgy hallottam az idősebbektől, hogy találtak munkahelyet. Szeretnék Miskolcon maradni, de ha nem sikerül, a fővárosban keresek munkát magamnak – tette hozzá. Külföldi munkára ő sem gondolt.

Mint ahogy Szabina sem, aki kérte, teljes nevét ne írjuk meg. Ő képalkotó diagnoszta szakon szerzett diplomát.

– Én úgy gondolom, hogy ha ide születtem, akkor itt is kell maradnom, és az itt élő embereknek segítenem. Biztosan vannak olyan fiatalok, akik a külföldi munkavállaláson gondolkodnak, lehet, hogy világot akarnak látni, nem tudom. Én Magyarországon szeretnék majd dolgozni valamelyik kórházban. Nem lesz gond az elhelyezkedéssel, mert már több hely is van, ahová felvennének – árulja el Szabina.

A Gazdaságtudományi Kar végzősei is tegnap délelőtt kapták meg a diplomájukat.

Komoly teljesítmény

– Nagyon szerettem idejárni! – jelenti ki Batka Dalma, aki marketing szakon szerzett mesterdiplomát. Komoly teljesítmény az övé, hiszen mellette dolgozott, és elkezdte a jogászképzést is.

Nagyon tetszik az egyetem légköre, az, hogy szép környezetben fekszik, hogy gazdag a kulturális élete, szórakozási lehetőség is van, és kedveltem a csoporttársaimat is, akikkel mindig segítettük egymást

– sorolja. Megtudjuk, amikor elkezdte az egyetemet, már akkor az volt a terve, hogy a jogi diplomát is megszerzi, mert jogász-közgazdászként bizonyára jó lehetősége lesz elhelyezkedni. Szeretne majd valamelyik multi cégnél dolgozni.

Batka Dalma | Fotó: Bujdos Tibor

– Most jön egy kis nyaralás, mert ki kell pihennem a záróvizsga fáradalmait, aztán jöhet a munkakeresés. Hogy pontosan hol szeretnék dolgozni, nem tudom, ez még sok mindentől függ – tette hozzá Dalma.

A felsőoktatási szakképzés végzősei is oklevelet vettek át az ünnepségen. Svanda Bettina például, aki a pénzügy-számvitel szakot végezte el.

– Hamar eltelt ez a két év. Voltak olyan tantárgyaim, amelyek nehéznek bizonyultak, de úgy érzem, teljesíthető volt. Talán a számvitel volt a legnehezebb – értékeli az egyetemi éveket Bettina. Most az a legfőbb célja, hogy felvegyék az egyetem alapképzésére, aminek a végén diplomát szerezhet majd.

– Úgy érzem, szükség van a diplomára, bár a felsőoktatási szakképzéssel is el tudnék helyezkedni – vélekedett.

– Hegyi Erika –

Összesen 1100 hallgató

A Miskolci Egyetemen tegnap két diplomaátadó ünnepi szenátusi ülést tartottak, ma szintén két ünnepségre várják a végzős hallgatókat és szüleiket.

Tegnap a Gazdaságtudományi Kar, az Egészségügyi Kar, a Műszak Anyagtudományi Kar és az Állam- és Jogtudományi Kar végzős hallgatói vehették át oklevelüket. Ma a Bölcsészettudományi Kar, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, a Műszaki Földtudományi Kar, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar hallgatói kapják meg diplomájukat. Az ünnepségeken összesen több mint 1100 hallgató kapja meg oklevelét. A diplomák átadása mellett Tiszteletbeli Doktori Okleveleket, habilitációs és Ph.D okleveleket, valamint egyetemi kitüntetéseket is átadtak az egyetem vezetői.

