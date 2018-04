„Meg kell újulni edzőnek, játékosnak egyaránt a MEAFC-ban”

A 2017/2018-as bajnokságra még Hajdu Rolanddal a vezetőedzői poszton kezdte el a munkát a Miskolci EAFC NB I/B-s férfi-kosárlabdacsapata a Piros csoportban, de tavaly ősszel a szakember lemondott: átmenetileg, három összecsapáson a „régi” tréner, Bene Szilárd dirigált a kispadon, majd érkezett Walke Károly, így a továbbiakban már ő határozta meg a szakmai munka milyenségét, tartalmát.

A filozófiáját is

– Az elvárás önmagam és az egyesület felé is az volt, hogy minél jobb eredményt érjünk el – mondta lapunknak Walke Károly, aki a felkérés előtt Hajdúhadházon dolgozott, és hivatali munkája megtartása mellett vállalta el a miskolci edzősködést. – Előtte természetesen tájékozódtam a keretről, a klubról, a munkáról, és a pozitív benyomások is sarkalltak arra, hogy vállaljam a fel­adatot, ami kihívás, amit a mai napig érzek. Így, hogy a keret adott volt, megpróbáltam azt a játékot kialakítani, hogy az erények a legjobban érvényesülhessenek. Ezenkívül beépítettem a magam filozófiáját, ami elsődlegesen a csapatvédekezés és egyéni felelősség, az ezen oldalról betöltött szerep. Vállalni kell a felelősséget a játékért, az adott helyzetért és a csapat eredményességéért is, mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy nemcsak önmagáért tartozik felelősséggel, hanem a csapatért is.

Hiányzott Galló

A szakvezető az alábbiakról is beszélt:

– Az a csapat, amit gondoltam, terveztem, nagyjából 3 percig állt a rendelkezésemre, mert az első meccsen súlyos sérülést szenvedett Galló Márk, a klub 1998-as születésű, tehetséges, 4-es, 5-ös posztú játékosa, aki 30–35 perces időátlaggal rendelkezett, és sokáig vezette a lepattanó-ranglistát. Az ő helyét nehezen tudtuk pótolni, a játéka a mai napig hiányzik, ez a differencia a konkurens csapatokkal szemben. Sajnos, ebben a szezonban már nem számolhatunk vele – sorolta Walke Károly. – Voltak egyéb befolyásoló tényezők is, például Szögi sérülése, mindig akadt valami probléma, ami nehezítette a dolgunkat. Hosszú távon nem tudtunk kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, a függvénye az volt, hogy mennyi időt és hogyan tudtunk együtt készülni. Emiatt is kellett izgulni a végéig, hogy benne leszünk-e a nyolcban.

A folytatásban a miskolciak az alapszakaszgyőztes oroszlányiakkal találkoznak a negyeddöntőben, amely az egyik fél két sikeréig tart. A tervezett program szerint az első összecsapást 04.25-én, szerdán 19.00-tól rendezik Oroszlányban, aztán 04.29-én, vasárnap 17.30-tól az egyetemi körcsarnokban csapnak össze a felek, és amennyiben szükséges, a harmadik mérkőzést 05.04-én, pénteken 19.00-tól tartanák a Dunántúlon.

Az első ellen

– Most annyiban jobb a helyzet, hogy Gallón kívül mindenki rendelkezésre áll, régen volt már olyan, mint a legutolsó, Békés elleni mérkőzésünkön – tette hozzá Walke Károly. – Nem csak ezen, emiatt vagyunk felbuzdulva, hanem azért is, mert kellően nagy energiákkal, ambícióval és csapatként működve játszottunk. A play-off egy teljesen más világ, nem egy sima bajnoki „menet”, szakmai oldalról sem ugyanazt kívánja meg. Jó felkészüléssel komoly meglepetést lehet okozni bárki ellen, nekünk a liga legerősebb csapata jutott… Van másfél hetünk a felkészülésre, ha ezt jól elvégezzük, akkor maximálisan fel tudunk készülni, hacsak olyan dolog nem történik, amivel nem számolunk. Változtatunk bizonyos dolgokon, meg kell újulni edzőnek, játékosnak egyaránt. A csapatok már eléggé felkészültek a másikból, fel kell vennünk a szükséges léptéket, szerintem tudunk megfelelő partnerei lenni az Oroszlánynak, hogy ez mire lesz elegendő, majd látni fogjuk.

A MEAFC-nál hétfőn edzést tartottak, miként kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton (háromszor délelőtti foglalkozást is). Szombaton lesz csapatösszetartás, vasárnap pihenő, majd a szerdai meccs előtt, 04. 23–24-én újabb tréningek.

ÉM-MI

Az alapszakasz végeredménye

1. OSE Lions 26 21 5 2275-1979 47

2. HOYA-Pannon Egyetem Veszprém 26 20 6 2155-1890 46

3. Nyíregyháza Blue Sharks 26 18 8 2172-1998 44

4. Tehetséges Fiatalok Budapest 26 17 9 1875-1868 43

5. PVSK-Kronosz Kiadó 26 15 11 2133-2015 41

6. Vasas Akadémia 26 15 11 1991-2004 41

7. Nagykőrösi Sólymok KE 26 13 13 2096-2096 39

8. Miskolci EAFC 26 12 14 2029-1980 38

9. MTK Törökbálint 26 12 14 1976-1918 38

10. Budapesti Honvéd SE 26 11 15 1996-2048 37

11. Calle Pubfood Békés 26 8 18 2106-2324 34

12. Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC 26 7 19 1941-2143 33

13. Knipl-Bonyhádi KSE 26 7 19 1821-2116 33

14. Vásárhelyi Kosársuli 26 6 20 2070-2257 32

