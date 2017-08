Miskolci alpolgármester: a zene- és táncművészeti központba kerül az ifjúsági ház

Azt írták: az alpolgármester szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a centrum a Csengey utca 4. szám alatt, egy évek óta üresen álló egykori iskolaépületben kap helyet, ahol a fiataloknak lehetőségük lesz a tanulásra az alapfokú táncoktatástól a félprofi képzésig. Az épületet teljesen felújítják, és a tervek szerint egy év múlva megkezdheti működését.

A központba költözik a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium, amely táncművészeti képzést is indíthat az új helyen. Azt írták: a központ természetesen befogadja majd az ifjúsági házat is, valamennyi jelenlegi funkciójával együtt. Teret ad az érdeklődő kulturális műhelyeknek, ott találhat otthonra például az Illés Klub, és használhatják majd a néptáncosok is.

Az alpolgármestert idézve hangsúlyozták: a város kulturális költségvetése folyamatosan emelkedik, idén tíz százalékkal nőtt, a kulturális kínálat pedig egyre bővül, “több rendezvény világszínvonalú lett”. Kiss János kiemelte a Bartók Plusz Operafesztivált és a CineFest nemzetközi filmfesztivált. Hozzátette: Miskolc jövőjének egyik záloga a kultúra fejlesztése, a kulturális beruházások bővítése, a képzés színvonalának emelése. Különösen fontos célja a miskolci kultúrpolitikának a fiatalok megszólítása és bevonása a fejlődési folyamatba – tette hozzá.

Ellenzéki összefogás a miskolci ifjúsági házért

Ellenzékben lévő pártok, az MSZP, a DK, az Együtt, az LMP és a Párbeszéd fogott össze Miskolcon a város ifjúsági házának megmentése, tervezett bezárása ellen – erről a pártok képviselői az intézmény előtt tartott sajtótájékoztatón számoltak be szerdán.

Varga László, az MSZP megyei elnöke, a városrész országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: az ifjúsági ház mintegy fél évszázada szolgálja Miskolc közművelődését, kultúráját. A ház tervezett bezárását elfogadhatatlannak tartják, és küzdenek, demonstrálnak ellene. Semmi valódi indok nincs egy ilyen nagy múltú kulturális intézmény bezárására, nem elfogadható, hogy az ifjúsági házat más helyre költöztessék, ebben a formában megszűnjön, inkább fejleszteni kellene – közölte.

– MTI –

