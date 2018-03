Miskolc Renegades: Elvárás a rájátszásba való bejutás

A HFL (legmagasabb osztály) után a második vonalban, a divízió I-ben is elkezdődnek a küzdelmek a hét végén – bár a szombathelyiek játszottak már egyet a Cowbells II-vel. Megyénk ebben az osztályban is képviselteti magát (a HFL-ben a Miskolc Steelers szerepel), méghozzá a Miskolc Renegades-szel, amely továbbra is az Ifjúsági Sporttelepen fogadja majd ellenfeleit.

Közbeszólt az időjárás

– Tavaly ősszel toboroztunk ismét, de már nem csak a felnőtt csapatba, hanem 10-14 éves korú fiatalokat is a Flag Futball csapatunkba – kezdte lapunknak adott nyilatkozatát Huszár Gábor, a Renegátok elnöke. – Novemberben már terembe vonultunk és alkalmazkodva a szűkebb környezethez, leginkább a fizikai erőnlétre fordítottuk a figyelmet. Erősítő edzéseket tartottunk, majd az év elejétől kezdtük fokozatosan beépíteni a pozíciós edzéseket is. A terv az volt, hogy márciustól újra kint edzünk, de az időjárás közbeszólt. A márciusi hóesés megtréfált minket is, de sikerült ezt az időszakot is hasznosan eltöltenünk.

A vége előtt is

A klubvezetőt faggattuk az edzőkérdésről, illetve arról is, hogy úgy látszik, nem lesznek import játékosaik…

– Az idén az edzőkérdést csapaton belül oldjuk meg, leginkább anyagi megfontolásból. Szerencsére van több olyan játékosunk is, aki több éves tapasztalattal rendelkezik, így remélhetőleg sikerült egy vezetőedző hiányát több, veterán játékos pozíciónkénti edzővé avanzsálásával megoldani – jelentette ki az első témára Huszár Gábor, ­aki ­a másodikra ezt válaszolta: ­„jelenleg nincs igazolt import játékosunk, de folyamatosan azon dolgozunk, hogy ezen változtassunk. Szerencsére igazolhatunk az alapszakasz vége előtt is”.

A céllal kapcsolatban az alábbiakat fogalmazta meg a Renegades irányítója:

– A rájátszásba jutás mindenképpen elvárás, bár ez nagyban függ attól, hogyan és milyen gyorsan sikerül az új játékosokat beilleszteni a csapatba. Második számú célként ezt nevezném, gondolva a jövőre is.

ÉM-MI

A divízió I. mezőnye:

Budapest Cowbells II,

Budapest Eagles II,

Budapest Titans,

Gladiators,

Miskolc Renegades,

Szekszárd Bad Bones,

Szombathely Crushers.

A Renegades alapszakasz találkozói:

Március 31.: Szombathely Crushers – Miskolc Renegades

Április 14.: Miskolc Renegades – Szekszárd Bad Bones

Április 22.: Budapest Eagles II – Miskolc Renegades

Május 13.: Gladiators – Miskolc Renegades

Június 2.: Miskolc Renegades – Budapest Titans

Június 23.: Miskolc Renegades – Budapest Cowbells II

Az elődöntőket július 7-én és 8-án, a finálét július 15-én rendezik.

