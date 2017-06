Hatszázan látogattak el az első kórházi családi napra

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban az idén első alkalommal rendezték meg a Központi Családi Napot. Ezen a Semmelweis Tagkórházban és a megyei kórház Szentpéter kapui székhelyén dolgozók és családtagjaik vehettek részt. Mintegy hatszázan voltak jelen a kórház szabadidőparkjában szervezett rendezvényen.

A programok mind a kicsik és a nagyok számára is kellemes kikapcsolódást és szórakozást nyújtottak. A gyerekeknek szervezett programok közül nagy sikert aratott az „Egészségünkre!” – úszóverseny, a szerencsekerék, a buborékfoci és a lézerharc. A kicsik körében nagy népszerűségnek örvendett a csillámtetoválás, a csúszda, valamint a lufihajtogató bohóc.

Szép számban érkeztek nevezések a főzőversenyre, ahol egy szabadon választott ételt lehetett a zsűri elé helyezni. A főzőverseny fődíját a Semmelweis Tagkórház Pszichiátriai Osztály dolgozói nyerték a tárkonyos pulykaragu cipóban menüvel, a második helyezett a Semmelweis Tagkórház V. Belgyógyászati Osztálya lett egy lecsóval, a harmadik helyen a Sürgősségi Betegellátó Osztály végzett, ők vörösboros őzpörköltet főztek erdei gombával, burgonyával és kovászos uborkával.

Fontos az összetartás

A „Sportolj az egészségedért!” – házi futballbajnokságra öt csapat nevezett, közülük a Gyermekegészségügyi Központ csapata lett a nyertes, a második helyen az I. Belgyógyászat – Kardiológiai Osztály csapata, a harmadik helyen pedig a Központi Műtő csapata végzett.

Fotó: megyei kórház

A legtöbb gólt Váradi Norbert, a Központi Műtő csapatának tagja lőtte, aki ezért az eredményéért „Gólkirály” díjazásban is részesült. Kiosztották a „Legjobb kapus” díjat is, amit a Központi Műtő csapatából Molcsányi László zsebelhetett be. A „Legjobb Mezőnyjátékosnak” járó díjat Székely Zoltán a Gyermekegészségügyi Központ csapatának tagja vihette haza.

– A mindennapi munka során különösen nagy szerepe van az összetartásnak, ezt erősítette ez a hétvégi program is – mondta dr. Tiba Sándor főigazgató. – A kórházban dolgozók és családjaik közösen szórakozhattak, együtt tölthettek egy kellemes napot, barátságok köttettek, valamint a kórház vezetése e rendezvénnyel is szerette volna megköszönni a dolgozók áldozatos munkáját, amit nap mint nap végeznek. A szervezők mindenkit várnak jövőre is.

ÉM

