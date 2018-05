„Miskolc közrendjének biztosítása terén csak finomhangolás szükséges”

Miskolc közrendjének alakulása, a városban élők szubjektív biztonságérzetének biztosítása volt az egyik fő témája a miskolci közgyűlés legutóbbi ülésének, amelyen a Miskolci Rendőrkapitányság és a Miskolci Önkormányzati Rendészet elmúlt évi tevékenységéről tájékozódtak a képviselők.

Kiemelkedő eredménynek tartották, hogy az elmúlt fél évtizedben minden évben több jutott az önkormányzat költségvetéséből rendészeti kiadásokra. Míg 2014-ben mintegy 256 millió forintot költött a város erre a területre, addig – folyamatos emelkedés nyomán – tavaly már majdnem 800 millió forint volt az összeg, idén pedig meghaladja az 1 milliárd forintot.

Segít a kamerarendszer

Molnár Péter, a KDNP frakcióvezetője például úgy fogalmazott, hogy „iskolai értékeléssel 5-ös osztályzatot kapna a rendőrség és a rendészet…” Kiemelte, hogy a város nem frekventált helyein is érezhető a nagyobb közterületi biztonság. Ebben segíti az önkormányzati rendészet munkáját a közterületi kamerarendszer, amely idén újabb 800 kamerával bővül és ezzel Miskolc a legbiztonságosabb város lehet az országban.

Soós Attila, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy a számok sokat mondanak a város közbiztonságát illetően. „Azt akarjuk elérni, hogy elrettentsük már a szándéktól is azokat, akik bűncselekményt akarnak elkövetni.” Kiemelte a rendészeti alközpontok kialakításának fontosságát, illetve azt az együttműködést, amelynek révén egyre több rendőr-rendész páros járja a város utcáit is vigyázva a közterületek rendjére.

Több alkalommal említették a Miskolci Önkormányzati Rendészet segítő rendészet funkcióját, amely igencsak eredményes volt. Például öngyilkosságot akadályoztak meg, elkallódott gyereket találtak meg, vagy segítettek rosszul lett járókelőknek. Mindez az odafigyelés, jó szándék eredménye, amely a lakosság bizalmát is növelte.

Nagy szerepet játszottak

Dr. Kriza Ákos polgármester a képviselői hozzászólások nyomán azt fogalmazta meg, hogy „a közbiztonság terén csak finomhangolás szükséges…”

Dr. Kis János alpolgármester úgy fogalmazott, hogy cseppet sem vallottak szégyent Miskolc rendőrei és önkormányzati rendészei, hiszen tavaly is folytatódott a folyamat, amely a nagyobb közbiztonság megteremtésének irányába halad.

„A város biztonságpolitikája világrend, gondolkodás kérdése. A múlt század negyvenes éveiben ez így volt, aztán jött egy olyan korszak, amikor nem ez volt a prioritás, és rendszerváltás környékén kezdett visszatérni Miskolc az útra. 2005 környékén azonban egy törés következett be a fészekrakó probléma megjelenése miatt. Ezt a dilemmát végül is a miskolci emberek döntötték el 2010-ben, amikor kimondták, hogy ez a város nem kér az ilyen emberekből. Nagyon nagy munka volt a rend helyreállítása, amelyben a rendőrség és a rendészet is nagyon nagy szerepet játszott. Mára újra a hagyományos polgári elvek mentén működik Miskolc…”

-Szaniszló Bálint-

Miskolci közgyűlés - A statisztikától a biztonságérzetig… Miskolc - Jelesre értékelték Miskolcon a rendőrség és az önkormányzati rendészet munkáját. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése májusi rendes ülésének nyitányaként csütörtökön dr. Kriza Ákos polgármester bejelentette, hogy a Jobbik országos listájáról országgyűlési képviselői mandátumot szerző Ja... Tovább a cikkhez

Ülésezett a miskolci közgyűlés - 2018. május Miskolc – Csütörtökön tartották a májusi testületi ülést Miskolcon. A képviselők jó két tucatnyi napirendet tárgyaltak. A Borsod Online olvasóit élőben tudósítottuk az ülésről. 09.30: A májusi testületi ülés befejeződött, köszönjük olvasóink figyelmét! 09.08: Az egyebek napiren... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA