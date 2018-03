Miskolc–Kassa: 2021-re sztrádagyorsasággal

Az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszának alapkövét Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, Csöbör Katalin és Hörcsik Richárd országgyűlési képviselők és Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója helyezte el Arnót és Sajópálfala határában.

2500 milliárd forint

Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár kifejtette: „A hazai közúthálózat fejlesztése a következő években összesen mintegy 2500 milliárd forintos ráfordítással kap új lendületet. A kormány közel 1000 kilométernyi új gyorsforgalmi vagy kiemelt főúti szakasz megvalósításáról döntött 2022-ig. Kiemelt közlekedésfejlesztési törekvés az autópályák, autóutak országhatárokig tartó szakaszainak kiépítése. A folyamatban lévő vagy előkészítés alatt álló beruházásokkal belátható időn belül hat magas szintű közút kapcsolja össze Magyarországot és Szlovákiát.”

A fejlődés alapja

Csöbör Katalin, Miskolc országgyűlési képviselője elmondta: „Büszkeséggel tölt el, hogy itt lehetek az alapkőletételi ünnepségen. Magyarország legnagyobb infrastrukturális beruházása indul ezzel. A fejlesztésnek köszönhetően nemcsak az infrastruktúra fejlődik, hanem a gazdaság is. Magyarország és a térség gazdasági vérkeringésébe ennek az útnak köszönhetően bekapcsolódik Szlovákia és Lengyelország is. Borsod- Abaúj- Zemplén megye ezzel erősödik. A cél az, hogy minél több vidéki város legyen, amely húzza a gazdaságot. Ezzel a beruházással mi is lehetőséget kaptunk.”

Hörcsik Richárd Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője azt mondta: „Pár év múltán elmondhatjuk, hogy nemcsak elérte a régiót az autópálya, hanem annak szerves részét képezi, tehermentesítve a hármas út forgalmától a Hernád-völgyben élőket, ezzel emelve az Abaújban élők életminőségét is. Az M30-as befejezését követően megvalósul a térség összeköttetése a fővárossal és megvalósul a Miskolc–Kassa összeköttetés is.”

Ilyen lesz az M30-as

Az összesen 56,75 kilométernyi szakaszon 2×2 sávos autópálya épül, burkolt leállósávval, fizikai elválasztással. A sebességhatár óránként 130 kilométer lesz. A fejlesztés során 6 különszintű és 7 szintbeni csomópont, 25 felüljáró és 17 aluljáró épül. Arnótnál 1 pár tengelysúlymérő állomás, Csobád és Ináncs határán 1 pár komplex pihenő, Méra és Szalaszend határán, valamint Hidasnémetinél 2 pár egyszerű pihenőhely, Encsnél autópálya-mérnökség épül. A nettó 179 milliárd forintból, uniós társfinanszírozással megvalósuló beruházás várható befejezési határideje 2021. harmadik negyedéve.

Három szakaszban épül

A Miskolc–Tornyosnémeti projekt három szakaszra bontva épül. A Miskolc és Szikszó közötti szakasz 10,4 kilométer hosszúságú. A nyertes kivitelező a STR 30 Konzorcium. A kivitelezés nettó összege: 39 944 503 947 forint. A Szikszó és Encs közötti, 24,2 kilométeres szakasz kivitelezője a Colas Út Zrt. és a Colas Hungária Zrt. A kivitelezés nettó összege: 75 394 388 971 forint.

Az Encs és Tornyosnémeti közötti 22,15 kilométer hosszú szakasz vállalkozója a Hódút Kft. és a Duna Aszfalt Kft. A kivitelezés nettó összege 63 981 148 520 forint.

– Szaniszló Bálint –

