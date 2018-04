Miskolc is ott van a svéd blogger kedvencei közt

Ötvenöt ok, amiért szeretem Magyarországot, ezzel a címmel írt bejegyzést internetes utazónaplójába (swedishnomad.com) a svéd Alexander Waltner. Ötvenöt pontban sorolja fel, hogy miért érezte itt jól magát. A felsorolásból kiderül, Miskolc is ott van a kedvencei között. Városunkból a miskolctapolcai Barlangfürdőt és Lillafüredet emlegeti, ez utóbbi hely kapcsán a barlangokat, a Palotaszállót és (így fogalmaz) Magyarország legnagyobb vízesését írta bele listájába. A vízesés fotóval is szerepel a blogban. A fiatalember barátnőjével együtt sok éve utazgat a nagyvilágban és számol be élményeiről követőinek.

Nagypapám Sajószentpéteren él, múlt nyáron jártam nála. Szeretek ott lenni, pihenni, élvezni a társaságot.” Alexander Waltner

Ráírtunk a Facebookon, kedvesen válaszolt kérdé­seinkre.

Jövőre újra jön

Megtudtuk, Alexander Svédországban született, és 2014 óta utazgat. Első alkalommal – még gyerekként – Spanyolországban járt, és ez volt az első úti célja felnőttként is, ­olyannyira, hogy csaknem két éven át ott is élt.

Közel ötven országba látogatott el az elmúlt négy évben, ebben Magyarország igencsak előkelő helyen áll, mint kiderült, ez nem csak véletlen. Alexander nagyapja ugyanis megyénkben, Sajószentpéteren él.

A fiú elárulja, a nagypapa néhány éve költözött ­vissza Svédországból Sajószent­péterre.

– Múlt nyáron voltam nála, előtte jó néhány évig nem találkoztunk – mondta, de hozzáfűzte, reméli, hogy jövő nyáron újra meglátogathatja. Érdeklődtünk, vannak-e még rokonai rajta kívül az országban, de azt mondta, attól tart, nincsenek. Elárulta viszont, hogy nagypapájának egy szép, kertes háza van közel a városközponthoz.

– Sajószentpéter bájos település annak ellenére, hogy olyan kicsi. Szeretek ott lenni, pihenni, élvezem a nagypapám és a párja társaságát.

Alexander egyébként nem beszél magyarul, bár megjegyezte, ezt nagyon sajnálja. Azért felsorolt néhány szót: „szia”, „hogy vagy”, „­nagyon jó”. Ismeri még a „szeretlek”, „édesség”, „szép” és „egészségedre” szavakat, sorolta. Majd elárulta, tervezi, hogy megtanulja a nyelvünket, ha több időt tölt itt.

Dicsérte a várost

Kérdeztük, milyennek látta Miskolcot. Nagyon kedvesen válaszolt, megtudtuk, városunkat szépnek tartja, amin látszódnak a fejlődés jelei. 2005-ben járt már egyszer itt, ahhoz képest, amit akkor tapasztalt, szerinte nagyon sokat változott pozitív értelemben a város. Nekünk is dicsérte Lillafüredet, majd megyénk több települését: Aggteleket és Tokajt, ez utóbbi­ban a táj szépsége és a bor fogta meg.

Gulyás és lángos

– Vannak kedvenc magyar ételei? – firtattuk.

– Imádom a lángost, a ­gulyást, egész életemben el tudnék élni ezen a két ételen – válaszolta. A magyar édességek, pékáruk és az italok, mint például a pálinka is ott vannak a kedvencei közt.

Beszélt még arról is, hogy Miskolcon és Sajószentpéteren túl Budapest áll számára az első helyen, ő úgy látja, fővárosunk a világ egyik legszebb városa.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a közel 50 ország közül melyiket érzi még ­magáénak, megjegyezte, majd’ mindenhol van, ami tetszik neki, és van, ami kevésbé. A „number one”, azaz a számára legizgalmasabb ország viszont Japán, érdekesnek találja ahogy a hagyományt és a modern életet ötvözik. ­Szívesen utazik Olaszországba és Görögországba is, no és – jegyezte meg – Magyarországra.

– Budapesten tízszer jártam már – mondta.

– Hajdu Mariann –

Magyarország egy svéd világutazó szemével Magyarország - A fiatal blogger 55 pontban fogalmazta meg, miért érdemes hazánkba ellátogatni. „Magyarország nemzeti italáról azt mondják, hogy az összetört szívtől a megfázásig mindent gyógyít. Akár igaz, akár nem, de az biztos, hogy a pálinka a világ egyik legfinomabb röviditala. Egy régi magyar... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA