Miskolc belvárosának a tehermentesítése a cél

„Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a város településszerkezeti tervének és építési szabályzatának módosítását kezdeményezi a Szent István tér és környezete kiemelt fejlesztési terület vonatkozásában” – olvastuk abban a közleményben, amely hétfőn lakossági fórumra hívta az érdeklődőket a városházára. A vendéglátók Rostás László főépítész, a Városépítészeti Főosztály munkatársai és a tervezőcég képviselői voltak. A közel kéttucatnyi fórumozót Erdeiné Gadó Helga, a Városépítészeti Főosztály vezetője köszöntötte.

– A fórum témája a Szent István tér és környezetét érintő helyi építési szabályozásnak és szerkezeti tervnek a módosítása – mondta. – A módosítás alapja az, hogy a Szent István téren alakítjuk ki a város főterét. Ennek kapcsán alapelvek fogalmazódtak meg: az egyik nagyon fontos, hogy egybefüggő, burkolt felületet lehessen kialakítani. Mindemellett kihasználva a hol kibontott, hol elfedett Szinvát, lehetőséget adunk a patak további kibontására.

Vizuális látvány

Elhangzott: fő célja a városnak a belváros tehermentesítése, és ez a módosítás csak a Szent István térre koncentrál: kijelölik a Szinva kibontásának helyét, meghagyva a téren lévő gesztenyés fasort.

– Ugyanakkor kijelöljük azokat a falakat, amelyek később meghatározzák a tér lehatárolását – folytatta a szakember. – A térnél nagyon fontos volt, hogy az a fajta vizuális látvány, amely a Városháza, a tér és az Avasi templom irányába jelenleg biztosított, a jövőben is meglegyen. Ezt a célt szolgálja, hogy az egykori Erzsébet fürdő uszodájának helyén kijelöljük azt a kötelező beépítési vonalat, amely meghatározza, hogy épületet hova lehet „elhelyezni”. Ez a vonal biztosítja majd, hogy az Avasi templom és domboldal látványa ne „épüljön be”. Ez a módosítás négy alapeleme: azaz az építési határvonalak kijelölése, az egybefüggő burkolt felület nagysága és helyének kijelölése, a Szinva kibontása, illetve zöld közpark kijelölése és a forgalomcsillapított díszburkolattal ellátott közlekedési felületek.

2008 óta

Egykori városüzemeltetési főelőadóként mutatkozott be Pászk József, aki szerint egy véletlen folytán alakult úgy, hogy nem építették be, hanem fásították a Szent István tér „elődjét”, annak tulajdonképpeni helyét, amiről ő tehet.

– Ott van az elfojtott vízvételi lehetőség, ami táplálta az Erzsébet fürdőt. Annak mi a sorsa? – kérdezte, s hozzátette: csobogókat, több zöldet és kis vízimalmokat – mint egykor Lillafüreden – is szívesen látna a majdani téren.

Újra terítékre került a libegő is. Pászk József szerint „tódulnának az emberek a térre, és lenne miért felmenni az Avasi kilátóba”.

Egy hölgy arról beszélt: szépek a tervek, de…

– A Meggyesalja út 100 méteres szakaszára, ahol közel 90 lakás van, nagy forgalmat akarnak zúdítani – kezdte. – Télen így is szenvedünk, de ha a Dayka Gábor utcát átkötik, meghalunk…

– A Dayka út átkötésének lehetősége 2008 óta van napi­renden – ezt már Erdeiné Gadó Helga mondta. – Egy minimális módosítása lett 2012-ben, most 2017 van. Ez a módosítás semmilyen változást nem hoz. A tervezés van folyamatban. Mindez a közlekedési koncepció része, aminek alapelve, hogy a belvárost tehermentesítsük. De ezt most nem tudjuk megvitatni, erről később lehet beszélni, ráadásul ebben a módosításban nem is szerepel a Dayka út átkötése.

ÉM-JLI

