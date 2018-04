Miskolc a török vásárlók kedvenc célpontja lett

A kínaiak vásárolják fel a legtöbb magyarországi lakást, derült ki abból a friss felmérésből, mely az unión kívüli állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéseit összegzi. Őket az oroszok és az izraeliek követik, és lassan nyomukba érnek a törökök is, ám körükben nem a főváros, hanem sokkal inkább az észak-magyarországi megyeszékhelyek a népszerűek.

Kiszűrik a kamu kérvényeket

Sokan csak uniós állampolgárrá szeretnének válni, ám Budapest nem olcsó, a vidék viszont igen. Miskolc különösen vonzó, adott a nagyvárosi miliő, ám az árak meg sem közelítik a nyugat-európait. Van, aki nem költözik ide, csak biztonságos B-tervként tekint Észak-Magyarországra, ám Miskolcon kiszűrik a kamu kérvényeket, szigorú szabályoknak kell megfelelni, így, aki csak papíron akar uniós polgárrá válni, az nem kap itt letelepedési engedélyt. Akit a borsodi megyeszékhelyen elutasítanak, az általában az agglomerációhoz tartozó kistelepüléseken tovább próbálkozik.

– A kínai, orosz és ukrán vevőkör erősödése megyénkben nem érzékelhető, ám a törökök tényleg kedvelik a környékünket. Egyik csoportjuk valóban ideköltözik, általában magasan képzett munkaerőről van szó, török származású mérnökök, orvosok, tanárok, pszichológusok, kereskedők élnek és dolgoznak a borsodi megyeszékhelyen – magyarázza Demeter Tibor ingatlanszakértő.

A szakembertől azt is megtudtuk, a középosztály felső rétegéhez tartoznak azok a viszonylag módosabb törökök, akik nálunk kezdenek új életet. A város különböző pontjain, elsősorban az avasi lakótelepen és a belvárosban szemelnek ki ingatlanokat, több árkategóriában is, majd következik a papírmunka és az engedélyekre való várakozás, ez a folyamat gyakran több hónapot is felölel.

Rögtön készpénzzel fizet

– A nyugati társadalmak sokkal távolabb állnak a törököktől, mint a magyarok, otthonosan mozognak nálunk, nem csoda, hisz volt 150 évük akklimatizálódni – jegyzi meg ironikusan Demeter Tibor, majd rögtön hozzáteszi, nem tömeges áradatról van szó, félévente mindössze öt török család érkezik, akik rugalmasak, könnyen beilleszkednek, és imádják Miskolcot, ahol külön céget is alapítottak, amely a Törökországból érkezők ügyeit intézi.

Ezek a vevők biztos egzisztenciával rendelkeznek, nyilván nem kizárt, hogy otthon akár banki hitelt, akár állami támogatást vettek fel, de itt kifejezetten jó vevőként ismerik őket, mert esetükben nem kell se hitelbírálattal bíbelődni, se alkudozni, hisz a török vevő rögtön készpénzzel fizet, legyen szó kétszobás avasi panellakásról vagy akár több tízmilliós belvárosi házról.

