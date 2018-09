Miskolc a mozival a legszebb arcát mutathatja meg most a világnak

A Cinefestre a fesztivál szűk két hetében a világ több tájáról érkeznek filmek, alkotók, érdeklődők, turisták és nemcsak a mozitermek, hanem az utcák, terek, városrészek is benépesülhetnek, találkozási pontokká nőhetnek.

Cannes lehetne a példa

A találkozó alkalmat kínál arra, hogy Miskolc megmutassa a legcsábítóbb arca mellett további értékeit az ország és a világ turistáinak, és hogy a pezsgő nagyváros érzetét keltse a helyiekben is.

Vajon tud-e élni a lehetőséggel a megyeszékhely, s ha igen, hogyan?

– Rengeteget fejlődött a város, épült, szépült. Lehet, lakást veszek itt, visszajövök – magyarázta Zsuzsa, a fesztivál miatt hazalátogató egykori miskolci, aki közel húsz éve a fővárosba költözött. Ám akadnak olyanok is, akik úgy vélik, máshol világhírnevet építenének az ilyen rendezvényre.

– Régen szerintem nagyobb volt a tömeg, angol szótól voltak hangosak a szórakozóhelyek, most szórványosabb az egész, nagyobb nyüzsgés kellene. Máshol a Cinefestből rangos brandet építenének. Cannes lehetne a példa a fejlődéshez. Itt is gyönyörű a környezet, turisztikai fellegvárrá nőhetnénk – érvelt a marketinggel foglalkozó ­Boglárka, aki Dunántúlról jött a fesztiválra.

Bevonják a történelmi Avast

A kísérőrendezvényekkel kiterjesztik több helyszínre a rendezvényt. Az utcazenészek is fokozzák a pezsgést, míg a Szinva terasz népét dixie-vel szórakoztatják és könnyűzenei koncertek sora hívatott emelni a hangulatot. A minőségi gasztronómiát is igyekeznek felkarolni.

A Borangolás mintájára megrendezik majd az Avasi Kvaterkát pénteken, melynek keretein belül izgalmas eszme­cserék terepévé és vigalmi negyedé válik a történelmi Avas.

– A kísérőprogramok célja mindenkiben tudatosítani, hogy nagyszabású kulturális esemény zajlik a városban. Az egyéb zenei és gasztro-­kulturális megmozdulások is bizonyítják, nem csak a filmfesztivál közönségére koncentrálnak a szervezők. Az a vonal szerintem jó volt, mikor rendes színpadokon is koncerteztek. A helyi gasztronómia képviselőnek is itt a helyük, ezt a vonalat kellene a jövőben erősíteni, például úgy, hogy a filmekhez kapcsolódó ízeket kínálják – hangsúlyozta Hámori Eszter, kommunikációs szakember.

ÉM-JA

