Miskolc a Déli Ipari Parkot, a Spinto cég pedig a gyártását fejlesztette

Lassan elkészül a teljes Déli Ipari park infrastrukturális fejlesztése Miskolcon, miközben újabb termelő cég kezdte meg a működését, és már a következő üzemcsarnok is épül. A mostani beruházásnak köszönhetően azt várják, hogy még szívesebben érkezzenek újabb befektetők a megyeszékhelyre.

Új utak, közvilágítás

A Takata – jelenleg már Joyson Safety System – volt az első fecske a Déli Ipari Parkban, amelyet a 304-es út és a Bogáncs utca között alakítottak ki, majd ezt követte a 304-es másik oldalán a második, 1200 hektáros ipari terület kijelölése. Ennek megfelelően ezen a két helyszínen zajlott az ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon nevű projekt, amely infrastrukturális fejlesztéseket foglalt magában, és amelyre uniós támogatást nyert a város, mondta a csütörtöki tájékoztatón Várnai Beáta, a Miskolc Holding Zrt. gazdaságfejlesztési irodájának igazgatója.

A MIDIP eddig az M30-as autópályáról a 304-es úton kiépített körforgalmon keresztül volt megközelíthető. Most a Bogáncs utcán, az ipari park északi részén új csatlakozási pontot alakítanak ki, a közösségi közlekedéshez új buszmegállókkal, gyalogátkelőkkel. Az ipari parkon belül csapadékvíz-elvezetési rendszer és közvilágítás, aszfaltos út, járda és kerékpáros nyom épült ki. E mellett az ipari park keleti oldalán zúzalékos pályaszerkezettel szervizút és vízelvezető árok is épül. A város déli határában lévő kereskedelmi központok és a Joyson Safety Systems Hungary Kft. között is közvilágítással ellátott járda épül, így a gyár biztonságosan megközelíthető gyalogosan az áruházaktól, de buszfordulót is építenek a gyár közvetlen közelében. A 304-es út déli oldalán, az új, 120 hektáros zöldmezős iparterületen a Hejő-patak mederrendezése mellett aszfaltburkolatos út épül járdával, kerékpárúttal és közvilágítással. A teljes beruházás 1,5 milliárd forintba kerül és novemberben zárul, tette hozzá Várnai Beáta.

Új feltáró út

– Nagyon jó érzés itt állni. Láthatóan él és fejlődik az ipari park, az elképzeléseink megvalósulnak – kezdte mondandóját Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere a Spinto Hungária Kft. frissen elkészült gyártócsarnokának bejárata, és az infrastrukturális fejlesztés keretében megvalósult új feltáró út előtt.

Hozzátette, a Takata után érkezett a Déli Ipari Parkba a Ten Pao Electronics Hungary, majd a Spinto, és az új iparterületen már építkezik a japán GS Yuasa, akik akkumulátorgyárat valósítanak meg. Csupa olyan cég érkezik, akik magas hozzáadott értékkel dolgoznak, Miskolc pedig még tud munkaerőt biztosítani a beruházóknak.

– A legnagyobb ipari foglalkoztató a városban a Bosch, de több, mint tíz olyan cég van még, amely 500 fő feletti dolgozót alkalmaz, szinte kivétel nélkül az autóiparnak gyártva, biztos, hosszú távú munkalehetőséget biztosítva a miskolci és Miskolc környéki embereknek – mondta az alpolgármester.

Környezetbarát módon

Kiemelte azt is, hogy az idetelepülő cégek a geotermikus energiát tudják felhasználni, így akár földgáz felhasználása nélkül működhetnek, a dolgozók pedig a kialakított kerékpársáv segítségével két keréken is érkezhetnek a munkahelyükre, ez pedig lényeges a zöld város útjára lépett Miskolc számára.

Magyar cég, magyar tudásból építkezve, mondta a cégről a Spinto Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, Pócs János. 2015-ben határozták el a miskolci gyárépítést, amelyet sátoraljaújhelyi kivitelező cég épített meg, határidőre. Mivel az üzemben hiánypótló, nagy súlyú szerszámokat gyártanak, így a cégvezető szerint ipartelepítési vonzóerőként lehetnek jelen Miskolcon és a megyében, amely előnyt jelenthet a befektetőkkel történő tárgyalás esetén.

Horváth Imre

Hiánypótló kapacitás

A Spinto Hungária Kft. profilja elsődlegesen autóipari nagy fröccsöntő-, nyomásos öntő-, és lemezmegmunkáló szerszámok tervezése és gyártása. Ahogy Pócs János fogalmazott: formaalakító felületeket készítenek. Ezeket eddig maximum 15-20 tonna súlyban tudták hazánkban előállítani, ám a miskolci cégben a legnagyobb gép üzembe helyezése után akár 60 tonnás szerszámot is elő tudnak majd állítani. A Miskolc Déli Ipari Parkban épült 5000 négyzetméteres gyártócsarnokban a termelés a napokban indult el. Év végéig több mint 60 fő felvételét tervezik.

Olyat gyártanak majd Miskolcon, mint sehol az országban Miskolc - Újabb cég gyártócsarnoka épült fel a Déli Ipari Parkban, melyet a város is fejleszt. Utak, kerékpársáv, járdák, közvilágítás, buszmegállók, gyalogátkelőhelyek, csapadékvíz-elvezetési rendszer, mederrendezés, buszforduló és vízelvezető árok is épült, épül másfél milliárd forint értékben ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA