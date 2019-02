Mintegy kétezer nevezés érkezett az Alkotó Energia pályázatra

A nevezők két életkori csoportban, négy kategóriában küldték be alkotásaikat a versenyre – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

A legtöbb nevezés a Do It Yourself! (DIY) dekorációk és ajándéktárgyak témában érkezett, de a tavalyinál több alkotás jelent meg a bútor- és használatitárgy-készítés, funkcióváltás kategóriában is. A nevezések több mint ötöde bútorfelújítás és -átalakítás volt, minden harmadik pályázó pedig hulladék és maradék anyagból készített lakberendezési, használati tárgyat vagy gyermekjátékot.

A pályázatokat a magyarországi Csináld magad! mozgalom képviselőiből álló hét fős zsűri értékelte, az elismeréseket március 2-án adják át Pakson.

Az új életre keltett bútorokon, hangszereken kívül hűtőszekrénnyé alakított benzinkúti töltőoszlop, marmonkannába rejtett italkészlet, fahulladékból készült dizájnkerékpár és elhasznált vitorlából varrt táska is szerepel a díjazott alkotások között.

Az Alkotó Energia kezdeményezés legfőbb célja annak bemutatása, hogy a környezet védelmében milyen kreatív módon hasznosíthatók újra az egyébként kidobásra szánt tárgyak, bútorok, anyagok, de fontos a társadalmi tudatosság fejlesztése is – idézi a közlemény Kovács Antalt, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatóját.

A hagyományoknak megfelelően hamarosan a közönség is dönthet a beküldött alkotásokról, és bárki voksolhat a neki legjobban tetsző pályaműre a www.alkotoenergia.hu oldalon.

A versenyre három év alatt mintegy hatezer alkotást neveztek be a kreatív alkotók.

