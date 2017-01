Mint a hurrikán: az ismeretlenségből A DAL Top30 dalai közé

Mint a hurrikán, találó dalcím, hiszen hirtelen a dalversenyben találtátok magatokat. Mit lehet tudnunk a ’the WiNgs’-ről?

Szűcs László: – Valóban hirtelen volt, de nem csak hirtelen, hanem örömteli és kellemes meglepetés, hogy a Mint a hurrikán! c. dalunkkal versenybe szállunk a kijevi döntő lehetőségéért. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy pár hónappal az alapítást követően már a közszolgálati csatornán mutatkozhatunk be szombaton, az első elődöntőben.

Szobolits Balázs: – Nagyon, sok pozitív visszajelzést kaptunk már eddig is a ’Mint a hurrikánnal!’ kapcsolatban, ami megerősítette bennünk, hogy ez egy fülbemászó, szerethető, szép dal. Arról szól, hogy elengedsz valakit, akivel szeretitek egymást, mert ráébredsz az érzésre, hogy most külön van dolgotok. Olyan külön utakon kell bejárnotok az élet következő epizódjait, amire nem kísérhetitek el egymást

Slamó (Slamovits István, az Edda egykori gitárosa, dalszerző, a szerk.) egykori dalai tükröznek ennyi érzelmet és belső hangot, mint a ’the WiNgs’ slágere. Mit üzentek a dallal?

Szobolits Balázs: – A zene az emberiség közös nyelve, amely segítségével a legegyenesebb út vezet az egyik ember szívéből a másikéba. Nem számít, hogy miben hiszel, milyen a bőrszíned, hány éves vagy milyen nemű vagy, egy jó dal mindenki életét képes egy kicsit jobbá tenni.

Szűcs László: – Ezzel a dallal szeretnénk minden ember szívébe utat találni, s örömet szerezni. Ez egyszerűen egy jó dal, így bízunk abban, hogy a nézők segítségével továbbjuthatunk, ahogy az egykori vidéki bandák (Edda, Tankcsapda, etc.) és zeneszerzők is a közönségnek köszönhetően találhatták meg helyüket a budapesti központban. Kérjük, úgy szavazzanak ránk, mint a hurrikán!

Te voltál az a csillag az égen, a Göncölszekéren, ahol együtt voltunk rég. Szép sorok, szép dal.

Szobolits Balázs 34 éves, a zenét gyerekkorában szerette meg. Mindig is gitározni szeretett volna, melyet 14 éves korában kezdett el komolyan művelni. Balázs szereti az improvizatív zenéket, jazz és izgalmas gitár szólókat. Fiatal zenészként utcazenélt, tagja volt 16 országban turnézó ír zenekarnak, de több pop és jazz formációknak is. Kedvenc előadói közül elsőként Richie Kotzent nevezi meg, mely nem csak inspirálóan hatott rá, de neki köszönhető Szűcs Lászlóval közös együttműködés is a ’the Wings’, mely az Eurovíziós dalfesztiválba való jelentkezést is magával hozta.

Szűcs László 42 éves, producer. Gyerekkorában csellóval kezdte, majd basszusgitárra váltotta zenei pályáját. Rock és blues zenekarok basszusgitárosaként együtt dolgozott többi között Orbán Tamással, Harmath Szabolccsal, Szűcs Norberttel, a Manhatten zenekarral, Abaházi Csabával, a Magyar Légierő Zenekar, Big Banddel. Több nagyszabású zenei show és show műsor ötletgazdája, zenei és televíziós producere volt. Producerként felfedezettjei között olyan előadók első lemezeit találjuk, mint az amerikai blues zenész, Little G. Weevil első két lemeze, a jelenleg La Bouche tag Farkas Zsófi első lemeze.

the WiNgs – Mint a Hurrikán! c. szerzeménye A DAL 2017 versenydala, s egyik produkciója.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA