Minőség és sokszínűség Miskolcon

– Minőség a sokszínűségben – ezekkel a szavakkal jellemezte Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója az elmúlt évadot, leszögezve: a most kezdő, 195. is ehhez teljesen hasonlatos.

– Az évadterv garantálja a sokszínűséget, a minőségre pedig garancia a társulat, és a közösség, akik egymásért dolgoznak a színház falain belül – mondta a direktor, aki kiemelte, a tavalyhoz hasonlóan idén is tizenöt új bemutatóval készülnek.

A társulathoz nyáron Litauszky Lilla színművész, Harangozó Lili, Filippo Nestola, Guido di Vona táncosok és Solti Csaba balettmester csatlakozott.

Jelentős felújítások

A direktor kiemelte, a színházban jelentős felújítások zajlottak nyáron.

– A legjelentősebb eredmény talán az, hogy több évtized után megteremtettük annak lehetőségét, hogy a kamaraszínházban és a játékszínben egyszerre lehessen előadást tartani. Megújult a nagyszínház forgódeszkája, cseréltük a közönségforgalmi tereken a kopott szőnyegeket, de megújultak a színészlakások, a vizesblokkok, öltözők és a büfé is – részletezte Béres Attila, aki köszönetet mondott a folyamatos támogatásért Miskolc városának is.

Kiemelte, a Miskolci Nemzeti Színház az elmúlt évadot közel 140 ezres nézőszámmal zárta, amely a vidéki szín­házak esetében abszolút a legmagasabb szám, de előkelőnek számít még a fővárosi teátrumok között is.

– Ez a szeretet és tisztelet, amelyet a miskolci polgárok estéről-estére tanúsítanak az irányunkba egyben hatalmas felelősség is, viszont én ismerem a társulatunk erejét, szakmaiságát, ezért biztos vagyok benne, hogy ennek a szeretetnek idén is meg fogunk felelni – mondta az igazgató, aki hozzátette, hagyományos programjaik, fesztiváljaik mellett ebben az évadban is nagy hangsúlyt fektetnek majd arra, hogy a fiatalokat, valamint azokat a miskolciakat is bevonzzák a teátrumba, akik „mindeddig még nem tapasztalhatták meg a színház csodáját.”

Végül dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere szólt, aki méltatta a színház társulatának szakmai munkáját.

– Miskolc büszke a színházára, ezt bizonyítja a látogatószám is. Nagy öröm, hogy az egyik fő finanszírozó, a magyar állam is kiemelkedő véleménnyel van az itt folyó munkáról, magasan értékelt színháznak tartja a miskolcit. A harmadik és a legstabilabb láb pedig a színházi társulat, a közösség, amely úgy látom nyugodt körülmények között tud alkotni. Ha ez a három dolog adott, az garancia arra, hogy az előttünk álló évad legalább olyan sikeres legyen, mint az előzőek – jelentette ki a városvezető.

Tajthy Ákos

